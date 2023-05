Superbike, Alvaro Bautista: “Vogliono ridurre il gap tra me e gli altri”

Tutti si aspettavano un Alvaro Bautista forte a Barcellona e lui non ha deluso le aspettative. Ha conquistato il miglior tempo assoluto nelle prove libere Superbike e ha tutte le intenzioni di fare un’altra tripletta in questo fine settimana, come avvenuto nel recente round ad Assen e come gli era riuscito anche nel 2022 proprio in Catalunya.

Superbike Catalunya, Bautista dopo le prove libere

Bautista si è detto contento al termine della giornata odierna, le sensazioni in sella alla sua Panigale V4 R sono quelle giuste: “Sono felice. Stamattina ho provato la nuova gomma anteriore Pirelli e all’inizio il feeling non era molto buono, però poi la moto poi ha funzionato come nel test anche se c’era meno grip di allora. Al mattino ci siamo concentrati sulla distanza di gara con la gomma anteriore che non mi piaceva e ora ho più informazioni. Nel pomeriggio abbiamo provato la SC1 davanti e il feeling è stato buono, ho potuto guidare in modo naturale. Anche la B0800 al posteriore è stata più costante della SCX e ho effettuato 16 giri con buoni tempi. Ho avuto un ritmo costante e sono felice“.

Inevitabile parlare del taglio di giri motore alla sua Ducati: “È divertente che pochi minuti dopo l’annuncio del mio rinnovo sia arrivata questa notizia. Le regole sono regole. Non so se sia giusto o meno, però loro vogliono ridurre il gap tra me e gli altri piloti. Però non sono l’unico pilota Ducati, ce ne sono altri che stanno faticando e che adesso avranno più problemi. 250 non sembrano tanti, ma in realtà lo sono. Ho meno supporto dell’engine break e meno accelerazione. Sento questo cambiamento, ma non posso farci niente“.

Gli avversari del weekend e Petrucci-MotoGP

Il rivale più accreditato in questo momento appare il suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, anche se Bautista non si sbilancia troppo sui valori visti oggi in pista: “Oggi ho visto Michael molto forte. Anche Aegerter e Lecuona hanno un buon passo. Non so che lavoro abbiano fatto gli altri piloti. Rinaldi è quello col ritmo migliore per lottare per la vittoria. Razgatlioglu ha un buon passo, ma non come gli altri. Oggi è venerdì, domani sarà differente. In gara i problemi con le gomme iniziano al quindicesimo giro, lo abbiamo visto l’anno scorso. Qui vince non il più veloce, ma chi lavora meglio sulla gestione delle gomme ed è costante“.

Una battuta sulla decisione di Ducati di chiamare Danilo Petrucci in MotoGP per sostituire Enea Bastianini a La Mans: “Non ne abbiamo parlato. Spero che Danilo si diverta. Sinceramente preferisco fare solo il test. A Le Mans farà freddo e potrebbe piovere, ho più da perdere che da vincere“.

Foto: WorldSBK