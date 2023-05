Superbike, Razgatlioglu pensa a Misano: “Tornerà il Toprak style”

Con un Alvaro Bautista così imbattibile, Toprak Razgatlioglu ha dovuto accontentarsi di conquistare tre secondi posti in questo weekend Superbike a Barcellona. Non poteva fare di più contro il pilota Ducati, totale dominatore in Catalunya. Ha limitato i danni, anche se il distacco in classifica è salito a 69 punti. Il campionato è ancora lungo, però pensare di sconfiggere lo spagnolo è davvero complicato. Il test della prossima settimana a Misano Adriatico può essere di aiuto per migliorare la R1.

Superbike Catalunya, Razgatlioglu deve accontentarsi

Razgatlioglu in Gara 2 Superbike ha acciuffato il secondo gradino del podio con un sorpasso al fotofinish su Michael Ruben Rinaldi, al quale ha recuperato circa 3 secondi in pochi giri a causa del crollo delle sue gomme: “Alla fine ho visto che ha avuto un grande calo, ho spinto e all’ultima curva l’ho superato. Questo weekend è positivo per me. Anche se non ho vinto, ho chiuso secondo e ho conquistati buoni punti per il campionato.“.

Il campione del mondo SBK 2021 ha cercato di portarsi a casa il maggiore bottino di punti possibile, non avendo chance di impensierire Bautista.: “Il grip non era lo stesso di ieri, specialmente all’anteriore. Per me è stato un grande problema, soprattutto quando toccavo il gas. Non sono particolarmente forte su questo tracciato, però sono contento di aver conquistato tre secondi posti qui. Il mio team ha fatto un buon lavoro. Cerco di ottenere il miglior risultato possibile in ogni gara“.

Toprak punta forte su Misano

La prossima settimana ci sono due giorni di test a Misano, che poi ospiterà il prossimo round SBK a inizio giugno. Razgatlioglu è fiducioso: “Forse da Misano possiamo tornare forti, Toprak Style. A Barcellona abbiamo dovuto scordaci di nuovo di Bautista. A Misano non bisogna preoccuparsi troppo della gomma posteriore e penso di poter tornare a lottare per la vittoria. Ducati sarà di nuovo forte“.

A Toprak è stato domandato anche della caduta in Superpole Race di Jonathan Rea, che stava lottando con lui ed è scivolato alla prima staccata: “Non sapevo se si trattasse di un mio o di un suo errore. Pensavo che forse lo avevo spinto all’esterno, poi ho visto le immagini e ho notato che ha toccato la linea bianca. Per lui è una brutta stagione. È sempre forte, però forse la sua moto non è velocissima e a volte commette qualche errore oppure ha un problema di gomme. Comunque è una leggenda Superbike e sono sicuro che a Misano sarà forte“.

Foto: Yamaha Racing