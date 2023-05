Pedro Acosta un po’ più avanti di Tony Arbolino. Prime prove Moto2 con chiaramente i due leader che sono sempre i particolari osservati speciali, visto il grande inizio di stagione di entrambi. Al comando c’è Filip Salac, nelle zone alte c’è anche Celestino Vietti, mentre registriamo doppi incidenti per ben tre piloti. Ecco com’è andata la prima sessione di prove sul Circuito Bugatti di Le Mans.

Duello mondiale?

Pedro Acosta e Tony Arbolino si presentano a Le Mans con gli stessi punti in classifica generale. È passato avanti lo spagnolo solo per il maggior numero di vittorie, ma il duo è a quota 74 punti, con Aron Canet 3° a 52 e gli altri ancora più indietro. È prestissimo per fare calcoli mondiali, ma i due ragazzi sono decisamente i più convincenti in questo inizio di stagione Moto2 2023. “Ne vedo anche altri, ma davanti ci siamo sempre noi due” ha sottolineato Arbolino in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Rimarcando in particolare che “Ho iniziato a credere di più nelle mie possibilità”. Ed alla domanda se Acosta abbia qualcosa in più, la risposta è un netto no. “Io non mi sento inferiore su nulla. Lui di sicuro è sempre veloce e, soprattutto, se non è del tutto a posto riesce lo stesso a salire sul podio”.

Moto2 Prove 1

Kohta Nozane sembrava ormai pronto per il vero debutto in Moto2. Purtroppo non è così, il no medico l’ha fermato di nuovo, con grande delusione dello stesso pilota e di Yamaha VR46 Master Camp, che ora disputerà il GP con il solo Manuel Gonzalez. Ancora assente Darryn Binder e sostituito di nuovo da Senna Agius, reduce dal doppio colpo nel primo round CEV Moto2 a Estoril. Ottiene l’idoneità invece Alex Escrig, secondo pilota Forward Racing e finalmente in azione per il suo vero debutto. Guardando alla pista non mancano alcuni incidenti: Baltus, Lowes, il duo del American Racing Team. Anzi, sia Kelly che Skinner mettono a referto un doppio incidente a testa, ma arriverà un secondo botto anche per Lowes. Alla fine davanti ci sarà Filip Salac a precedere Lopez, Acosta e Vietti, Arbolino chiude un po’ più indietro ma comunque nei 10.

La classifica

Foto: motogp.com