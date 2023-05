CGM 360 KAD: Un casco al top per motociclisti molto esigenti

CGM, dinamica azienda campana in piena espansione, lancia 360 KAD l’integrale dedicato ai motociclisti che apprezzano la guida sportiva e che non rinunciano alla comodità. E’ un casco ideale in ambito urbano su moto e scooter ad alte prestazioni ma adatto anche per chi ama le emozioni della guida più dinamica ed aggressiva. E’ realizzato in HD Composite Fiberglass, materiale di altissima qualità che garantisce insieme sicurezza e leggerezza e viene proposto in tre misure di calotta esterna per offrire il massimo comfort ad ogni taglia. CGM cura direttamente il design, la progettazione e i severissimi controlli di sicurezza cui sottopone tutte le realizzazioni. La produzione è delocalizzata, per ottenere il massimo del rapporto qualità-prezzo.

Omologazione massimo livello

Per KAD 360 la CGM ha ottenuto l’omologazione ECE 22.06, la più probante in termini di test su rigidità ed assorbimento degli urti. Il casco è disponibile nella classica ed aggressiva versione monocolore in nero opaco. In catalogo ci sono però anche più dinamiche varianti con grafiche policrome, che ne esaltano le forme sportive e si abbinano ai colori della moto, costituendo così un insieme armonioso e gradevole. La visiera esterna antigraffio con predisposizione Pinlock per una visione particolarmente ampia, dispone di sistema basculante e blocco in posizione chiusa.

Com’è fatto KAD 360

Le due prese d’aria, anteriore e sulla mentoniera, canalizzano il flusso all’interno del casco, con funzione di espulsione affidata a due estrattori posteriori. Gli interni e guanciali, realizzanti con tessuto Extracool, sono removibili e lavabili, ingegnerizzati per consentire l’uso di occhiali e impreziositi da bande ad alta visibilità per aumentare la sicurezza passiva. 360 KAD è dotato di SOS Release System, per il rilascio rapido dei guanciali in caso di emergenza, mentre i deflettori copri-mento e copri-nuca impediscono all’aria di entrare nel casco, aumentando stabilità e silenziosità. Tra le altre dotazioni di questo casco: la visiera parasole interna a scomparsa, la predisposizione per l’interfono. E’ dotato anche di deflettore paranaso, fibbia micrometrica in metallo e l’elastico fermacinturino.

Quanto costa?

La nuova proposta di CGM è disponibile nelle taglie che vanno dalla XS fino alla XXXL. Il prezzo pubblico: 360A: 250,10 E, mentre 360G e 360X costano 268,40 € (iva inclusa).