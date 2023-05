Mondiale SBK

Toprak Razgatlioglu non si arrende. Nonostante un inizio di stagione da dominatore da parte di Alvaro Bautista, punta a mettere i bastoni tra le ruote al campione in carica Superbike. Sono trascorsi solo quattro round del calendario, quindi sulla carta tutto può succedere ed è presto per alzare bandiera bianca. 69 punti di distanza in classifica non sono pochi, però il pilota turco darà il massimo per poter lottare per il titolo.

Superbike, test Misano: Razgatlioglu felice della prima giornata

Tra ieri e oggi si disputa un importante test a Misano e ci sono quasi tutti i piloti e i team del Mondiale Superbike. Nel primo giorno Bautista ha stabilito il nuovo record della pista e Razgatlioglu ha incassato mezzo secondo sul giro secco, facendo il suo migliore time attack con la gomma SCX e non con la SCQ. Ha lavorato più sul passo ed è contento dei suoi tempi: “Non ho cercato di fare il giro veloce – ha raccontato – e la mia simulazione di gara è stata incredibile. Abbiamo fatto un miglioramento su questo circuito e sono molto felice“.

Rispetto al tracciato di Montmelò, che ha ospitato l’ultimo round del campionato Superbike, quello di Misano dà molta più fiducia a Toprak: “In Catalunya non avevamo grip e dovevamo conservare le gomme per gli ultimi cinque giri. Qui non c’è un crollo degli pneumatici, possiamo spingere in ogni giro e divertirci. La mia simulazione è stata molto forte. Nel pomeriggio ho utilizzato la gomma SCX e ho fatto ottimi tempi. Ho montato anche la SCQ, però non sono riuscito a fare un buon tempo perché quella gomma ha molto grip e il posteriore spinge molto. La moto non girava, serve lavorare sul setup”.

Toprak style dal prossimo round?

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon si è sentito a suo agio sulla pista intitolata a Marco Simoncelli ed è molto fiducioso in vista dell’appuntamento del campionato SBK che andrà in scena nel weekend 2-4 giugno: “La giornata di test è stata positiva. Il feeling è molto buono e ho fiducia in tutte le curve. Sembra che io sia pronto a lottare per la vittoria in gara. Ma anche Bautista, Rinaldi Rea sono forti su questa pista“.

Razgatlioglu in questa stagione ha vinto solo la Superpole Race a Mandalika, dove Bautista ha registrato l’unico ritiro del 2023. Per rientrare in lotta per il titolo dovrà trionfare in un buon numero di gare e sperare che lo spagnolo abbia qualche giornata no, certamente non sarà semplice.

Foto: Marco Lanfranchi