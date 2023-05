Moto3 Le Mans, Prove 1: Andrea Migno 4° e miglior italiano

Una top 3 di favoriti e poi Andrea Migno. L’italiano di CIP piazza la zampata proprio sul finale, 4° dietro ad Ayumu Sasaki, Diogo Moreira e Deniz Oncu. Provvisoriamente nei 14 anche Stefano Nepa e Romano Fenati, Filippo Farioli invece si “rovina” la sessione in crescita con una scivolata proprio nei minuti finali. Non è l’unico, tra gli incidentati anche Ivan Ortola, vincitore degli ultimi due round Moto3 e chissà, a caccia della tripletta? Questo si vedrà, ma non sarà l’unico a provarci. Tempi e cronaca della prima sessione della categoria a Le Mans.

Moto3 Prove 1

Atteso tempo particolarmente mutevole per questo GP, ma la classe minore del Motomondiale comincia col sole. Ricordiamo che sia Stefano Nepa sia Joel Kelso sono ancora in recupero dagli ultimi problemi fisici, mentre David Alonso riparte dal suo primo storico podio. Pochi minuti e Aji è protagonista della prima caduta del weekend, una scivolata alla chicane Dunlop. Si comincia con un quartetto italiano in vetta, ma dura poco: si inseriscono in tanto, la classifica viene continuamente stravolta. Finale con caduta per Oncu, scivolato alla curva 7 quando mancavano circa 5 minuti alla bandiera a scacchi. La chicane invece trae in inganno anche Farioli, una caduta nei minuti finali interrompe la bella sequenza che l’aveva portato fino all’8^ posizione provvisoria. A referto incidenti anche per Furusato, Ortola e Alonso, guizzo finale di Migno fino alla 4^ posizione.

La classifica

Foto: CIP-Green Power