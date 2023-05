Moto3, David Alonso: l’esordiente colombiano è già nella storia

Un Gran Premio indimenticabile per David Alonso, 17 anni compiuti solo lo scorso 25 aprile. Ricordiamolo approdato nel Mondiale Moto3, nonostante il nuovo limite dei 18 anni, per aver vinto il titolo Rookies Cup nel 2021, quando aveva appena 15 anni, 5 mesi e 26 giorni (ben al di sotto anche della precedente età minima). Un giovane talento dal doppio passaporto: nato e cresciuto anche motociclisticamente in Spagna, ma di origini colombiane, nazionalità poi scelta per la sua carriera nelle due ruote. Appena quattro round da pilota a tempo pieno (sei in tutto, contando la sostituzione e la wild card), ma Alonso ha messo a referto una corsa memorabile. Il primo podio Moto3 del giovanissimo pilota Aspar Team è arrivato in rimonta dalla 16^ posizione ed alla fine di una gara pazza a Jerez, ma è anche un pezzo di storia. Piloti colombiani se ne sono già visti, ma nessuno era ancora riuscito a salire sul podio nel Motomondiale. Anzi, non erano mai nemmeno andati vicino!

I suoi predecessori

Piloti latinoamericani ce ne sono stati, alcuni anche di grande successo. Su tutti i venezuelani Johnny Cecotto (campione del mondo 350cc) e Carlos Lavado (bicampione del mondo 250cc), finora gli unici sudamericani arrivati così in alto nel Motomondiale. La Colombia invece non vanta nemmeno tanti piloti arrivati nel Campionato del Mondo. Anzi, parliamo di appena tre nomi che hanno fatto la loro comparsa. Iniziando da Martin Cardenas, entrato nella storia per essere stato il primo colombiano ad arrivare a competere a tempo pieno nel Motomondiale, nell’allora 250cc. In seguito arriverà Yonny Hernandez, in azione in più categorie: due anni e mezzo in Moto2 (due sesti posti come migliori risultati), cinque stagioni in CRT/Open e MotoGP (7° in Malesia nel 2014), in MotoE solo il 2021 (sempre a punti, con un 5° posto come miglior piazzamento). Chiudiamo l’elenco con il fratello minore di quest’ultimo, Santiago Hernandez: una sola stagione mondiale completa, ovvero il 2011 in Moto2, senza mai andare a punti.

Alonso tattico: “Ho aspettato”

Questo giovanissimo talento colombiano invece si sta già candidando a fare grandi cose. I segnali si sono visti già da tempo nei campionati minori, ma il salto mondiale è sempre il più difficile. Eppure ha chiuso ad appena 34 millesimi dal colpaccio! “Abbiamo fatto fatica in qualifica, non era facile dal 16° posto” ha ammesso David Alonso. “Ma sono riuscito a gestirla bene ed a risalire.” Non ci mette molto infatti ad agganciare il battagliero gruppetto di testa, in attesa. “Ho aspettato che fossimo verso la fine” ha infatti dichiarato. “Negli ultimi 3-4 giri ho iniziato ad attaccare e mi sono accorto che potevo prendermi il podio o forse addirittura vincere!” Quello però non è stato possibile, c’era un pilota in particolare che era determinato a ripetersi. “Ho commesso un solo errore nell’ultimo giro, nella curva veloce: Ivan [Ortola] mi ha superato e non ho potuto fare niente. Ce l’avevo quasi fatta..” ha aggiunto Alonso, davvero ad un passo dal colpaccio. Ma ci possono essere solo sorrisi per un risultato eccezionale. Tenetelo d’occhio!

Foto: Aspar Team