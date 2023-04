Ha imparato a vincere e gli piace tanto. Ivan Ortola non ha atteso molto per ripetersi: s’è sbloccato ad Austin, ecco uno strepitoso bis a Jerez! È una festa incredibile nel box Angeluss MTA, un altro bel regalo dal giovane talento spagnolo, che si concede questa seconda gioia in Moto3 proprio in casa. Attenzione invece anche al piccolo David Alonso: appena quattro GP ed è già sul podio, il primo colombiano a farcela nella storia del Motomondiale! Terzo gradino per Jaume Masia, Romano Fenati 11° e miglior italiano al traguardo, ma contiamo anche Bertelle, Farioli e pure il dolorante Nepa a punti! La cronaca del Gran Premio di Spagna.

Assenti, sanzioni, gomme

Un peccato l’infortunio di David Munoz, protagonista di uno sfortunato incidente in Q2 (qui i dettagli). Romano Fenati però, finalmente in evidenza in qualifica quest’anno, ha l’occasione di partire dalla prima fila, ereditando la terza casella conquistata in precedenza dal pilota andaluso. Regolarmente in griglia anche Stefano Nepa e Joel Kelso, tutt’altro che a posto fisicamente ma determinati a completare il fine settimana a Jerez. Alla fine della giornata di sabato è arrivata una sanzione: il rookie Syarifuddin Azman, ‘troppo lento’ in più occasioni, partirà dal fondo e dovrà scontare anche una Long Lap Penalty. Per quanto riguarda le gomme scelte per i ragazzi Moto3, parliamo di decisioni quasi unanimi. Le uniche eccezioni sono Fenati e Bertelle che optano per la H3 anteriore rispetto agli altri con la M3, la posteriore invece è la S5 per tutti.

Moto3 Gara, Yamanaka che sfortuna

Ottimo scatto al via del poleman Oncu e di Ortola, si fanno subito vedere anche Holgado e Yamanaka, 5° Fenati dopo una partenza non proprio perfetta. Ma è lì, unico italiano nei 10 (anzi proprio in zona punti) e determinato a dire finalmente la sua anche in gara. Perde poi qualche posizione, ma è sempre nel gruppo, con Holgado e Ortola (autore del giro veloce in gara) che provano a darsi alla fuga. Non sono d’accordo Masia e Yamanaka (autore del nuovo record in gara!), che si agganciano alla coppia al comando, mentre registriamo un bruttissimo highside alla curva Pedrosa per Salvador, costretto quindi al ritiro. Arriva però una cocente delusione proprio per Yamanaka: a 13 giri dalla fine deve rallentare di colpo, qualcosa non va sulla sua GASGASG! È un amaro ritiro, addio alla possibilità di giocarsi il podio… Nello stesso punto finirà pochi giri dopo anche la gara di Rossi, il pilota SIC58 non ingrana in questo inizio di 2023.

Battaglia spagnola, o quasi

Fenati purtroppo non sembra avere il ritmo gara e scivola indietro, è un dominio assoluto da parte dei ragazzi di casa. Possiamo includere anche l’esordiente David Alonso, dalla doppia nazionalità: corre con bandiera colombiana, ma è nato e cresciuto in Spagna. Oltre a lui, la top 6 in fuga comprende Holgado, Masia, Ortola, Artigas ed il debuttante Rueda, certamente per la gioia del pubblico accorso in massa a Jerez. A referto anche una scivolata per Veijer, poi ripartito, amaro doppio zero per SIC58 che perde anche Toba per incidente. Non rimangono però in sei: Sasaki e Oncu ritornano, ma il grosso problema del pilota turco sarà la Long Lap arrivata a 3 giri dalla fine per limiti di pista! Mentre Ivan Ortola realizza un altro finale capolavoro, seconda vittoria Moto3 e consecutiva per lui e per Angeluss MTA! David Alonso compie una magia ed entra nella storia, infine Jaume Masia completa il podio a Jerez.

La classifica di gara

Moto3 generale

Foto: Valter Magatti