Moto3 David Munoz atterraggio d’emergenza, addio GP di casa

Addio a quello che sarebbe stato il suo primo GP di Spagna mondiale. David Munoz s’è infortunato malamente proprio alla fine delle qualifiche del sabato, appena conquistato il 3° posto in griglia! Ma ecco il violento highside con un atterraggio da paura sul piede sinistro, dove purtroppo Munoz ha riportato una brutta lesione, la frattura del tallone. Il giovane talento spagnolo, che avrebbe dovuto scontare una doppia Long Lap Penalty per il botto con Nepa ad Austin, non disputerà la gara odierna, anzi è già KO pure per il GP di Francia.

Munoz, atterraggio di piede

Stava andando tutto perfettamente per il giovane talento del team BOE Motorsports. Questo era il suo primo GP di casa da pilota mondiale, visto che l’anno scorso non aveva ancora l’età per competere. Era ormai l’ultimo giro della Q2, David Munoz stava completando l’ultima tornata, con Romano Fenati appena dietro di lui. L’italiano di Snipers è stato poi spettatore in prima fila dell’incidente: verso la curva Lorenzo ecco un brutto highside, con Munoz però che atterra sul piede sinistro, per poi finire nella ghiaia. Il pilota andaluso viene prontamente soccorso ed evacuato in ambulanza. Non poteva essersela cavata con poco vista la dinamica: frattura del tallone sinistro. “Nei prossimi giorni mi sottoporrò ad un intervento per ridurre la lesione ed iniziare quanto prima il recupero.” Per ora l’assenza è confermata fino al GP Le Mans, da valutare poi in seguito.

Casco con dedica

Era un evento ancora più speciale per David Munoz. L’alfiere BOE Motorsports infatti aveva anche un casco particolare e dedicato a Francisco “Paco” Flores, meccanico della Cardoso School di cui Munoz, così come tanti piloti andalusi, ha fatto parte nel suo processo di crescita. Una persona importante per il giovane spagnolo, scomparsa però lo scorso febbraio. Munoz aveva così presentato un casco floreale, tutto dedicato al meccanico. “Paquito, corriamo in casa!” aveva commentato via social. “Questo primo GP di casa è per te, nel nostro Jerez.” Purtroppo, tutto rimandato.

