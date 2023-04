Moto3 Jerez: Oncu ruggito da pole, Fenati in seconda fila

Il guizzo che vale la quarta pole in griglia. Deniz Oncu si prende la prima casella, ma tutto lascia pensare che sarà davvero una gara combattuta. Attenzione a Ivan Ortola, reduce dal primo trionfo Moto3 e secondo in griglia, ma anche a Romano Fenati, che si è fatto notare per poi prendersi infine il 4° posto. È la sua migliore qualifica finora, è un segnale di risalita dopo tre round difficili? Da valutare la situazione di Stefano Nepa, tutt’altro che a posto dopo l’ultimo infortunio, ma da vedere anche come sta David Munoz, terzo in griglia ma protagonista di un brutto incidente proprio sul finale. Tempi e cronaca delle qualifiche a Jerez.

MotoGP, la programmazione del GP di Spagna

Q1: Nepa, quanti dubbi

Una sorpresa inattesa è Moreira, leader Moto3 ex aequo con Holgado, che deve disputare questa prima sessione di qualifiche. Ci sono poi Fenati (un errore nelle Prove 3 gli è costato il giro da Q2), Bertelle, Rossi, l’esordiente Farioli ed il convalescente Nepa. Ancora in dubbio per la gara, come ha ammesso Tonucci a motogp.com. “Se ha troppo dolore e la performance non c’è, meglio fermarsi e prepararsi per Le Mans” ha dichiarato il proprietario MTA nel corso del turno. Rischia abbastanza Almansa alla curva 4, un quasi highside fortunatamente senza conseguenze, segue poi una “prova offroad” per Farioli (ricordiamo ex crossista), che ha rischiato parecchio con un giro ad alta velocità nella ghiaia della curva 7 dopo un highside salvato di un soffio! Una manovra salutata con sollievo e tra gli applausi nel box Tech3. È una lotta serrata, ci sono solo quattro posti disponibili ed anche i ragazzi italiani sono lanciati. Sbaglia il tempo Veijer, piuttosto stizzito per l’occasione mancata, Salvador primo degli esclusi non nasconde la delusione, mentre ce la fanno Fenati, Moreira, Bertelle e Ortola.

Q2: segnali da Fenati

I due ragazzi Snipers raggiungono così Migno, unico italiano direttamente in questo turno alla fine delle Prove 3, per comporre così un battagliero terzetto in azione. La lista dei 18 è completa, ora si lotta per la pole position Moto3 a Jerez. Ed arriva presto un guizzo da Fenati, che si piazza inizialmente in vetta davanti a Ortola e Holgado. Una situazione che dura fino ai minuti finali, quando scatta davvero la battaglia per la pole position del GP di Spagna. A cominciare da uno scatenato Oncu che, dopo aver comandando il venerdì di prove ed il turno di stamattina, vuole confermarsi anche in qualifica. Non è l’unico, sono tanti i piloti che si fanno vedere e che quindi possono stravolgere la classifica provvisoria. Ad un minuto dalla fine però ecco la scivolata di Bertelle alla curva Lorenzo. Un vero peccato, stava realizzando un ottimo turno ed anzi si stava migliorando… Brutto incidente per David Munoz proprio alla fine, un highside per poi atterrare malamente sulla caviglia sinistra. Il pilota, 3° in griglia e chiamato ad una doppia Long Lap per l’incidente ad Austin con Nepa, viene evacuato in barella. Gran pole position di Deniz Oncu, Ivan Ortola si prende la seconda casella, Romano Fenati è in seconda fila.

Foto: Valter Magatti