Moto3 Jerez, Prove 3: Andrea Migno unico italiano in Q2

C’è un solo italiano che accede al secondo turno di qualifiche per la categoria Moto3. Andrea Migno infatti riesce all’ultimo a prendersi il 7° posto, ben all’interno della top 14 utile per la Q2. Ce l’aveva fatta anche Romano Fenati, almeno così sembrava, ma una piccola uscita oltre i limiti della pista vale la cancellazione del giro… Era l’ultimo tentativo utile e quindi, come la maggior parte dei nostri, disputerà la prima sessione. In testa c’è Deniz Oncu, che replica la prima giornata e detta ancora il passo davanti a due esordienti. Tempi e cronaca dell’ultimo turno.

Moto3 Prove 3

Il zoppicante Kelso e Nepa in stampelle sono nuovamente in azione, continua il loro GP di Spagna dopo i controlli svolti alla fine dei due turni del venerdì. Si riparte da Oncu in vetta con tre ragazzi italiani (Migno, Farioli e Bertelle) provvisoriamente in Q2, ma è questo il turno determinante per decidere chi ci andrà davvero. Segnaliamo due incidenti in sequenza: Alonso cade alla curva 1, Almansa alla curva 2. Ieri nel caldo del pomeriggio i cambi di classifica sono stati pochi, stamattina fa “più fresco” (19-23° C, cielo nuvoloso) e ci sono parecchie novità quindi per quanto riguarda la top 14. Non mancano anche parecchi stravolgimenti per i nostri alla ricerca della qualificazione: i ragazzi Snipers e Rossi ci provano, sembrano vicinissimi, ma alla fine rimangono tutti fuori. Ci riesce solo Andrea Migno, comanda Deniz Oncu sui rookie David Alonso e José Antonio Rueda.

Prove 3/combinata

Foto: Valter Magatti