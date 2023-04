Moto3 Jerez: Prove 2 a Masia con Migno 3°, Oncu top del venerdì

Jaume Masia comanda la classifica del turno pomeridiano, Deniz Oncu rimane davanti nella combinata. Si chiude così la prima giornata di attività per la Moto3 a Jerez, senza farsi mancare una bandiera rossa nel pomeriggio per le condizioni di un punto della pista. Pochi cambi nella classifica combinata rispetto al mattino, per il momento ci sono tre ragazzi italiani in top 14 e quindi provvisoriamente in Q2. Si confermeranno anche domani? Tempi e cronaca del secondo ed ultimo turno di giornata.

MotoGP Jerez, il programma del Gran Premio di Spagna

Moto3 Prove 2

Si riparte da Oncu al comando della classifica delle prime prove, con Farioli miglior italiano e provvisoriamente in Q2 assieme a Migno. Arrivano buone notizie per i convalescenti: sia Nepa che Kelso, rivisti dopo le Prove 1, sono idonei per continuare il fine settimana a Jerez. Non è invece un buon inizio per Toba e Suzuki, caduti in sequenza alla curva 11, stesso identico punto in cui in seguito finirà a terra anche Sasaki! Qualcosa non va in quel punto, bandiera rossa ed il turno viene infine fermato a 21:41 dalla fine. Tempo di sistemare la zona e la Moto3 torna in pista per approfittare al massimo del tempo a disposizione. Tranne Suzuki, nessuno ha ancora migliorato il riferimento mattutino… Brutta ripartenza per Alonso, che finisce dritto nella ghiaia della curva 6 per poi scivolare, mentre assistiamo ad un finale piuttosto frizzante, con cambi continui in classifica. Alla fine ecco Jaume Masia, è suo il miglior tempo del turno, con Deniz Oncu però che si conferma in vetta in questa giornata di prove.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti