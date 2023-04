Moto3 Jerez, Prove 1: guizzo di Deniz Oncu, Filippo Farioli 8°

Il GP di Spagna inizia nel segno di Deniz Oncu. Il pilota turco di KTM Ajo deve risalire dopo un inizio di stagione Moto3 piuttosto incolore. A Jerez il cambio? Questo si vedrà, certo è un buon segnale iniziare con il miglior tempo nelle prime prove del fine settimana andaluso. Seguono gli spagnoli Jaume Masia, Daniel Holgado (18 anni compiuti giusto ieri) e José Antonio Rueda, c’è anche un guizzo tricolore nei primi 10. Si tratta del rookie Filippo Farioli, che ben conosce questa pista e (complice anche il lavoro in tandem col compagno di squadra Holgado) che inizia con l’8° tempo della sessione. Tempi e cronaca di queste prime prove a Jerez.

MotoGP Jerez, tutti gli orari TV del Gran Premio

Moto3 Prove 1

Ritornano sia Stefano Nepa, reduce dall’incidente con Munoz (sanzionato con due Long Lap) ad Austin, che Joel Kelso, assente invece dal GP Portimao. Entrambi però con riserva, dovranno essere rivisti dopo questa prima sessione per valutare le loro condizioni. David Almansa, sostituto di Kelso negli ultimi due GP, ci sarà di nuovo ma nelle vesti di wild card, affiancato da Ramon Forcada e con MIR Racing Team. Iniziano forte i ragazzi di casa, incluso Holgado (leader in coabitazione con Moreira), ma si fa notare anche Oncu, autore finora di GP piuttosto anonimi. A Jerez la svolta? Siamo appena al 4° round del 2023, ma sarebbe certo un passo importante. Nei minuti finali si fanno vedere anche Sasaki, che ha bisogno di ‘cambiare rotta’ dopo gli ultimi incidenti in gara (sempre quando stava lottando per la vittoria), che Moreira, risalito in top 3. Proprio sul finale ecco la scivolata di Almansa alla curva Pedrosa, mentre Oncu chiude in vetta su Masia, Holgado ed il rookie Rueda.

La classifica

Foto: motogp.com