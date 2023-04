Moto2 Jerez: Prove 1 a Sam Lowes, Vietti-Arbolino in top 10

Negli ultimi minuti ecco che arriva Sam Lowes. Il pilota britannico di Marc VDS, ristabilito dopo l’importante infortunio del 2022, ha bisogno di risalire. Un primo segnale arriva dal miglior crono in queste Prove 1 Moto2 a Jerez, i duellanti di Austin invece sono un po’ più indietro. Pedro Acosta è 4°, Tony Arbolino chiude la classifica provvisoria dei 10, ma segnaliamo anche la presenza di Celestino Vietti in top ten. Tempi e cronaca della prima sessione sul tracciato andaluso.

MotoGP Jerez, il programma del Gran Premio di Spagna

Moto2 Prove 1

Segnaliamo due sostituti in griglia per questo GP. Rivediamo Soichiro Minamimoto, di nuovo in azione per Kohta Nozane, esordio stagionale poi per Senna Agius, chiamato al posto di Darryn Binder. Un buon ‘riscaldamento’ per il pilota australiano, vice-campione europeo Moto2 in carica e uomo da battere dalla prossima settimana, quando scatterà il campionato. A Jerez ecco il debutto ufficiale di Alex Escrig, assente i primi tre GP per le conseguenze di un incidente nei test invernali proprio a Jerez: Forward Racing ha finalmente la sua formazione 2023 al completo. Guardando alla pista, si riparte dal primo assaggio del possibile duello stagionale dal sapore mondiale, ovvero Acosta-Arbolino, presto in alto nella classifica del turno. A referto un incidente per Dalla Porta dopo qualche minuto, non inizia al meglio il GP di Spagna per l’ex iridato Moto3. Stesso discorso per Gonzalez, dritto nella ghiaia della curva 10 senza conseguenze, in seguito scivola anche Arenas e per ben due volte, prima alla curva e poi alla curva 2. Incidente nei minuti finali per Canet, pure lui alla curva Pedrosa, mentre la classifica cambia radicalmente nel corso del turno. Infine svetta Lowes su Chantra, Lopez ed Acosta, Vietti ed Arbolino tengono la top 10.

