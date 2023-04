Moto2 Austin: Acosta vs Arbolino, il 1° round lo vince lo spagnolo

Pedro Acosta contro Tony Arbolino, l’atteso duello si è concretizzato ad Austin. Sfortunatamente per il nostro portacolori, in favore del talento spagnolo, che riesce a beffarlo nel corso dell’ultimo giro. Momento emozionante per Bo Bendsneyder, che riesce a prendersi di forza il primo podio Moto2. Un momento storico, l’ultimo olandese sul podio di categoria era stato Wilco Zeelenberg ad Assen nel 1994! Ma è un momento difficile, lo dimostra la dedica speciale: un podio tutto per il nonno, scomparso proprio due giorni fa. Tempi e cronaca del Gran Premio delle Americhe.

Moto2 Gara

Che disastro per Jake Dixon, nel giro di riscaldamento uno scossone lo manda a terra alla curva 10: il britannico, 6° in griglia, non disputerà il GP! Inizia la gara con un Vietti non proprio efficace, ne approfittano in particolare Acosta, Lopez ed Arbolino che si prendono la zona podio. Finisce subito invece la gara di Tulovic, una caduta per lo sfortunato campione europeo Moto2 in carica. Un erroraccio di Acosta, un problema che lo manda largo e lascia strada libera al duo che lo seguiva più Canet, un altro da tenere d’occhio per questo GP. Finisce con una caduta alla curva 18 invece la gara di Lorenzo Dalla Porta…

Arbolino vs Acosta

Il duello che ci si attendeva, il miglior rookie 2022 contro l’attuale leader Moto2 in fuga. Tony Arbolino e Pedro Acosta si riservano la vittoria, impegnati però in un testa a testa serrato per assicurarsela. Più indietro invece Baltus finisce a terra, che peccato dopo un solido weekend… Si ritirano anche Ramirez e Garcia a 7 giri dalla fine, mentre davanti la lotta continua. Una battaglia di nervi, di piccoli errori che favoriscono l’avversario, ma anche di ritorni davanti. Sul finale però il guizzo migliore è di Pedro Acosta, che coglie il successo su Tony Arbolino! Ma l’italiano l’ha promesso, è solo il primo round di quella che potrebbe essere la battaglia dell’anno. Terza piazza di forza infine per Bo Bendsneyder, super nel finale di gara e con un’emozionante dedica per il nonno appena scomparso. Che peccato per Celestino Vietti, una partenza difficile complica tutto ed è solo 9° al traguardo.

La classifica

Moto2 iridata

Foto: KTM Ajo