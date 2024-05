MotoE Le Mans, Gara 2: Spinelli al fotofinish su Casadei

Stavolta se l’è dovuta sudare di più, ma ha vinto ancora Nicholas Spinelli. Il campione MotoE Mattia Casadei ci ha provato fino alla fine, Oscar Gutierrez dietro di loro era in agguato, ma festeggia di nuovo il team di Hervé Poncharal. Doppia vittoria in casa per Tech3, con l’italiano che ora si porta ad appena due punti dal connazionale. Terzo gradino del podio per lo spagnolo, con un piccolo margine su Zaccone solido 4°. Ecco com’è andata l’ultima corsa della classe elettrica a Le Mans.

MotoE Gara 2

Dopo Gara 1 (cronaca e classifiche), è tutto pronto per il finale del weekend francese. Scatta ottimamente Garzo, Spinelli però stavolta non aspetta e attacca immediatamente, mossa che attua a ruota anche Casadei. Il campione MotoE in carica però non rimane a lungo in coda, ma prende presto il comando, mentre più indietro c’è qualche problema. Oltre a posizioni perse per contatti, c’è un fuoripista per Torres, che quindi precipita in fondo al gruppo. Non sarà davvero un round da ricordare per Garzo: dopo la gioia della prima pole MotoE, arriva il secondo zero in due gare… Poco dopo registriamo il finale prematuro ed incidentato anche per il rookie Pontone e per Granado.

Davanti invece si infiamma un po’ di più il duello tra Spinelli e Casadei, con Gutierrez e Zaccone attenti osservatori a ruota, mentre più indietro viene comminato un Long Lap a Zannoni per un taglio di pista. Finale inglorioso anche per Torres, che stava risalendo ma proprio all’ultimo giro incappa in una caduta che lo pone fuori causa. Davanti serve la linea del traguardo per decidere: Casadei ci prova, Spinelli risponde colpo su colpo, Zaccone purtroppo s’è staccato mentre Gutierrez si tiene a ruota in attesa dell’occasione. Alla fine il testa a testa sarà tra i due italiani: la spunta ancora l’alfiere Tech3, che stavolta regola l’ex compagno di squadra che non si esime dai complimenti, mentre Gutierrez è 3°.

La classifica

MotoE generale

Foto: motogp.com