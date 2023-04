Ivan Ortola e Angeluss MTA di Alessandro Tonucci sul primo gradino del podio! Che trionfo per il binomio italo-spagnolo, un primo successo Moto3 memorabile alla fine di una grande battaglia. Podio completato da Jaume Masia e Xavi Artigas, una tripletta spagnola in terra texana. Un po’ di amaro invece per MTA ma in generale per l’Italia della categoria, visto che Stefano Nepa si vede coinvolto in un incidente con David Munoz proprio nell’ultimo giro… Il pilota abruzzese, miglior italiano fino a quel momento, viene poi portato al Centro Medico per controlli. A livello di classifica generale invece ora ci sono due leader, Daniel Holgado e Diogo Moreira. Tempi e cronaca del Gran Premio delle Americhe.

Moto3, l’inizio: Fenati jump start

Già problemi nel giro di ricognizione, una caduta per Joshua Whatley! Il britannico ripartire, ma rientra in pit lane: la sua gara è già finita ancora prima di iniziare. Super scatto con Moreira che si impone alla prima curva, Ortola invece rischia tantissimo e cede molte posizioni, mentre Sasaki, Nepa, il poleman Masia e tutti gli altri seguono il pilota brasiliano. Guai invece per Fenati, responsabile di partenza anticipata e quindi chiamato a scontare una doppia Long Lap Penalty! È però l’unico con la H3 anteriore (tutti gli altri hanno scelto la M3), vedremo se magari gli darà qualche vantaggio a lungo termine. A referto invece dopo pochi giri un bruttissimo highside alla curva 5 per Suzuki: finale inglorioso dopo il trionfo in Argentina. Caduta anche per Syarifuddin Azman: dopo i primi punti mondiali a Termas ecco un violento highside alla curva 11, fortunatamente senza conseguenze. Che peccato anche per Matteo Bertelle, scivolato alla curva 1…

Sei in fuga, colpo di scena!

Sasaki, Masia, Moreira, Holgado, Ortola in super rimonta, Artigas: questi i piloti a caccia del colpaccio ad Austin. Nepa, il migliore dei nostri ed ancora convalescente, è rimasto invece nel gruppo degli inseguitori e cede qualche posizione. Nessun italiano in zona podio, sembra una questione soprattutto tra Sasaki e Masia, ma arriva il colpo di scena: Sasaki sbaglia, highside ed è a terra! Tenta la ripartenza, ma ritorna mestamente al box, la prima vittoria Moto3 2023 non arriva… Un incidente che provoca qualche stravolgimento e vede Ortola passare al comando. Non dura, all’ultimo giro diventa davvero imprevedibile capire chi potrebbe vincere il Gran Premio delle Americhe. Ortola, Moreira, Artigas, Masia…? È un finale incandescente, ma la spunta proprio Ivan Ortola, scatenando una festa incredibile in MTA! Tris spagnolo sul podio, Nepa invece è protagonista di un incidente con Munoz. Gran Premio Moto3 senza nessun italiano a punti…

La classifica

Moto3 iridata

Foto: motogp.com