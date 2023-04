Jorge Prado resiste a Jeffrey Herlings e vincendo il GP Trentino consolida il primato nel Mondiale MXGP. L’asso olandese ha compresso la giornata nella prima manche, conclusa soltanto al nono posto. Nella seconda però si è scatenato, compiendo un folgorante recupero e regolando i conti con Jorge Prado superato di slancio nel finale. Assente per l’intera stagione scorsa per infortunio, Jeffrey Herlings sta tornando in forma: per lo spagnolo non sarà facile difendere il primo posto in classifica.

Prado in fuga

Jorge Prado ha costruito il successo dominando la prima manche. Una superiorità schiacciante, mai messa in discussione su un tracciato come “Il ciclamino” molto tecnico e difficoltoso per sorpassi e recuperi. Il pupillo GasGas ha tenuto a bada l’ottimo Maxime Renaux (Yamaha), Ruben Fernandez (Honda) e il nostro Mattia Guadagnini. Il pilota italiano più atteso nella top class del Motocross ha rialzato la testa sul tracciato di casa, dopo tre appuntamenti precedenti abbastanza in ombra. Bellissimo il quinto posto di Alberto Forato, privato KTM.

Il ritorno del campionissimo

Jeffrey Herlings si è scatenato nella manche finale. Con una partenza molto migliore si è tenuto in agguato nella prima metà della corsa, e nel finale è andato all’assalto spazzando via chiunque gli si parasse davanti. Jorge Prado non è andato a caccia di guai, e tirando i remi in barca per non compromettere il successo nel GP, ha finito per cedere anche all’incalzare di Maxime Renaux. La carica italiana si è un pò spenta: Mattia Guadagnini è finito solo decimo, Alessandro Lupino e Alberto Forato hanno chiuso la top 15.

La consacrazione di Andrea Adamo

Il più acclamato nel GP Trentino è stato Andrea Adamo (KTM), appena 20 anni: nella MX2, la under 23 del Motocross, ha centrato la prima vittoria Mondiale della vita. Qui cronaca e risultati della MX2.

