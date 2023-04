Fabrizio Giraudo ha perso la vita a Misano nel Trofeo Amatori

Dramma a Misano nel primo appuntamento stagionale del Trofeo Amatori categoria RR Cup classe 1000, nell’ambito della Coppa Italia. Ha perso la vita il piemontese Fabrizio Giraudo, 46 anni, coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il pilota di Fossano (Cuneo) è purtroppo non c’è stato nulla da fare. Altri due piloti sono stati portati in ospedale per accertamenti ma per loro si escludono problemi gravi. La FMI, il promotore del Trofeo e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare la manifestazione.

Le condoglianze del Presidente

Giovanni Copioli, presidente della Federmoto Italiana, ha appreso la triste notizia mentre era impegnato ad Arco (Trento) sede del GP Trentino del Mondiale Motocross. “Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un appassionato e praticante” ha scritto Copioli nella nota diffusa dalla FMI. “Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze”.

Tanti, troppi incidenti

La tragedia di oggi è avvenuta nel primo impegno della velocità nazionale. Il motociclismo, è noto, è uno sport pericoloso. Le misure di sicurezza sono state affinante nel corso degli anni, a tutti i livelli: dalla qualità dei circuiti, all’abbigliamento dei piloti e molto altro. Ma purtroppo l’imponderabile è dietro l’angolo. L’incidente di Giraudo si è verificato dopo un 2022 costellato da diversi, troppi, incidenti mortali nei circuiti italiani. Si è fatto tanto, per ridurre le conseguenze degli incidenti, ma sarà necessario non abbassare la guardia, perchè soprattutto nelle competizioni di livello amatoriale le tragedie cominciano ad essere un pò troppo frequenti. Nel giugno scorso, al Mugello, vittima di un’incidente era stato Davide Longhi, di 35 anni.