Tragico incidente al Mugello, deceduto un pilota di 35 anni

Il trentacinquenne lombardo Davide Longhi si è spento per le conseguenze di un incidente avvenuto alle 11 durante le prove libere in vista delle gare di Coppa Italia, in programma nel week-end proprio al Mugello. La tragedia è avvenuta all’altezza della curva Bucine.

La morte poco dopo il ricovero

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro pilota, di 39 anni, ora ricoverato ricoverato all’ospedale di Careggi in prognosi riservata. Riguardo la dinamica, pare che i due piloti stessero procedendo su un tratto rettilineo quando uno dei due avrebbe rallentato per entrare ai box venendo tamponato dall’altro. Il pilota lombardo è stato poi trasportato con l’elisoccorso a Careggi dove è deceduto poche ore dopo.

Le condizioni dei piloti erano apparse immediatamente gravi. Lo staff medico del Mugello è intervenuto con prontezza per soccorrerli stabilizzando le loro condizioni, prima del trasporto all’ ospedale di Careggi, il più grave con l’eliambulanza. Purtroppo Longhi si è spento dopo qualche ora. Davide aveva coronato il sogno di diventare pilota e da qualche anno era istruttore per amatori, attività che svolgeva sui circuiti di Cremona e Misano Adriatico. Era inoltre titolare del bar ‘La Pepita d’Oro’ sito in via Indipendenza.