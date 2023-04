Il Motocross italiano ha un nuovo astro nascente? Andrea Adamo, 20 anni, ha conquistato a Pietramurata (Trento) il primo successo nella MX2, la categoria Mondiale degli under 23. Sul tracciato teatro di grandi imprese di Tony Cairoli, uscito di scena due anni fa dopo aver messo in fila ben nove titoli iridati, Adamo (KTM) è stato superlativo, piegando nella classifica combinata il leader del campionato Jago Geerts (Yamaha). Il pilota belga sembrava uno schiacciasassi imbattibile: dopo aver dominato le tre tappe precedenti, si era imposto autorevolmente nella prima manche. Ma alla lunga Adamo ha avuto la meglio. Decisiva la rovinosa caduta di Geerts nel corso di un concitatissimo primo giro della seconda manche. Il rivale è sprofondato nelle retrovie, spalancando la porta al primo urlo iridato del bravissimo Andrea. A proposito: Adamo è siciliano, come il precedessore Tony Cairoli.

Strategia vincente

Andrea Adamo ha portato a casa il GP senza vincere nessuna delle due manche. Nella prima Jago Geerts è scattato davanti, ed è stato imprendibile. L’italiano non è partito benissimo, ma ha stretto i denti infilando con veemenza prima il francese Thibault Benistant, compagno Yamaha di Geerts, e infine Liam Everts (KTM). Nella seconda manche stessa storia, più o meno. Solo che stavolta a scattare davanti è stato il tedesco Simon Laengerfelder, con Adamo di nuovo quarto all’holeshot, mentre Geerts restava coinvolto in una caduta, tornando in gara intorno alla 25°posizione. Mentre Adamo macinava di nuovo Everts e Benistant, installandosi in seconda posizione, Geerts ha incredibilmente recuperato fino alla settima posizione. Sarà dura tirare giù il belga dal piedistallo: dopo tre secondi posti di fila, Geerts sembra maturo per il titolo. Ma Adamo, salito al secondo posto nel Mondiale, è pronto per la sfida: fra due settimane ad Agueda, in Portogallo.

La classifica del GP Trentino

1.Andrea Adamo (KTM) punti 44; 2. Liam Everts (KTM) 40; 3. Jago Geerts (Yamaha) 29; 4. Simon Laengerfelder (KTM) 37; 5. Kay de Wolf (Husqvarna) 34; 6. Roan van de Moosdjik (Husqvarna) 30; 7. Lucas Coenen (Husqvarna) 26; 8. Kevin Horgmo (Kawasaki) 23; 9. Jan Pancar (KTM) 19; 10. Rick Elzinga (Yamaha) 19.

Classifica del Mondiale MX2 (dopo quattro GP)

1.Geerts punti 205; 2. Adamo 183; 3. Benistant 182; 4. De Wolf 173; 5. Laengerfelder 158; 6. van de Moosdjik 147; 7. Everts 140; 8. Horgmo 119; 9. Coenen 102; 10. Pancar 85.