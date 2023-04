Ducati al comando della classifica, ma anche a terra. In testa c’è Francesco Bagnaia, poleman e netto vincitore della MotoGP Sprint disputata ieri. Gli incidenti invece riguardano Alex Marquez e l’attuale leader MotoGP Marco Bezzecchi, due scivolate distinte proprio nei secondi finali senza conseguenze. Un ultimo turno prima della gara determinante del fine settimana, in programma alle 21:00 ora italiana, ecco intanto com’è andata questa sessione.

MotoGP Warm Up

Penultimo turno del fine settimana, occasione per operare qualche cambiamento dopo la MotoGP Sprint in vista della gara odierna. Dieci minuti sotto il sole di Austin da sfruttare al meglio, soprattutto per i piloti che hanno accusato più difficoltà nella giornata di sabato. Ma diciamo che è anche una sorta di riscaldamento in vista della gara lunga del fine settimana, 20 giri da disputare sul tracciato texano. Dominerà ancora Francesco Bagnaia o ci sarà qualcuno in grado di infastidirlo? Magari Alex Rins, già scatenato nella Sprint, chissà poi se Yamaha riuscirà a risalire… Sperando poi non ci siano altri problemi di pressione di gomme lamentati da svariati piloti dopo la gara del sabato. Guardando la classifica del turno comanda Francesco Bagnaia, ma registriamo anche degli incidenti finali per due Ducati: Alex Marquez scivola alla curva 2, Marco Bezzecchi è a terra alla curva 6.

La classifica

Foto: motogp.com