-2 giri: Alex Rins guadagna decimi preziosi e si avvia verso la vittoria… Luca Marini e Fabio Quartararo sul podio.

-4 giri: Luca Marini a 2″ da Alex Rins, 6° Marco Bezzecchi che dovrà difendersi dall’assalto di Johann Zarco alle spalle.

-6 giri: Tra Alex Rins e Luca Marini ci sono 2,5″ di differenza, per il pilota VR46 sarà difficile pensare ad una rimonta. 3° Fabio Quartararo che va alla ricerca del suo primo podio 2023.

-8 giri: Luca Marini va a prendersi la seconda posizione davanti a Quartararo e Bezzecchi. 5° Vinales seguito da Oliveira, Zarco, Morbidelli, Di Giannantonio e Augusto Fernandez.

-10 giri: Cadono anche Brad Binder e Taka Nakagami.

-11 giri: Grande occasione per Alex Rins di riportare la Honda alla vittoria. Il pilota del team LCR ha un vantaggio di 2,3″ su Fabio Quartararo tallonato da Luca Marini.

-12 giri: Secondo errore del campione nelle prime tre gare, inevitabile lo sconforto ai box Ducati. La nuova top-10: Rins, Quartararo, Marini, Bezzecchi, Vinales, Zarco, Oliveira, Binder, Morbidelli, Mir.

-13 giri: Cade Pecco Bagnaia alla curva 3!

-14 giri: Alex Marquez è stato portato al centro medico: un weekend da dimenticare per il pilota Gresini. Caduta per Jack Miller che stava spingendo tanto. Raul Fernandez è rientrato ai box a causa di un problema all’abbassatore. Morbidelli sale 10°.

-15 giri: Alex Rins e Pecco Bagnaia si distaccano dal gruppo e si avviano verso una sfida testa a testa. La Honda sembra rivitalizzata sul circuito americano…

-16 giri: Nelle retrovie Franco Morbidelli gravita all’11° posto davanti a Joan Mir e Raul Fernandez. 15° Fabio Di Giannantonio, 18° Michele Pirro.

-17 giri: Pecco Bagnaia ha un vantaggio di mezzo secondo su Alex Rins, ma il pilota Honda ha abbastanza fiato per provare a mettergli pressione. Nell’incidente alla partenza Jorge Martin ha perso il controllo della sua Ducati e ha travolto involontariamente Alex Marquez.

-18 giri: La top-10: Bagnaia, Rins, Miller, Quartararo, Marini, Bezzecchi, Zarco, Oliveira, Binder, Vinales. Out Aleix Espargaro.

-20 giri: Pecco Bagnaia difende la prima posizione, incidente tra Alex Marquez e Jorge Martin. Seconda posizione per Alex Rins, seguito da Jack Miller, Fabio Quartararo, Luca Marini e Marco Bezzecchi.

Il pre-gara MotoGP di Austin

21:00 – Si sta liberando la griglia di partenza, sarà una partenza mozzafiato: in curva 1 si decide già tanto ma si correranno molti rischi.

20:55 – Temperature dell’asfalto intorno ai 45°C e leggermente più basse rispetto a ieri. Pochi minuti al giro di ricognizione. Buon Gran Premio a tutti!

20:52 – Sul rettilineo di partenza risuona l’inno americano.

20:48 – Aleix Espargaro concentrato con la testa sul manubrio della sua Aprilia. Al suo fianco c’è la moglie Laura Montero. Ai microfoni di Dazn ha parlato delle condizioni di suo fratello Pol, che avverte ancora dolori alla colonna vertebrale ed ha difficoltà a mangiare dopo la frattura alla mandibola. “Porta un busto e non può muoversi, ci vorrà ancora molto tempo“.

20:45 – Marco Bezzecchi ha chiuso al 6° posto la gara sprint di ieri, dopo aver perso diverse posizioni . “Sicuramente è bello essere ancora in testa, anche se penso che durerà poco se Pecco ripeterà il ritmo di sabato anche domenica“.

20:40 – La classifica vede Marco Bezzecchi in testa seguito da Pecco Bagnaia ad un solo punto di distacco. Il campione della MotoGP vuole riprendersi la testa del Mondiale. Il pilota del team Ducati factory sembra in grande forma mentale: “Il mio feeling con la moto sta crescendo e in questa pista per la prima volta mi sento benissimo“.

20:35 – Marc Marquez sconta un secondo turno di stop dopo l’operazione al metacarpo. Sui social ha pubblicato delle foto mentre si godeva un barbecue domenicale prima del Gran Premio delle Americhe. Peccato che suo fratello Alex Marquez ieri abbia avvertito un lieve malore a causa di una probabile indigestione che l’ha portato a vomitare nel casco e chiudere la gara sull’asfalto.

Il riepilogo del sabato in Texas

Nel sabato di Austin Pecco Bagnaia si è rivelato il grande protagonista centrando pole-record e vittoria nella MotoGP Sprint. Il campione della Ducati va alla ricerca del bis, anche se sulla distanza di 20 giri i parametri tecnici e strategici cambieranno. Dalla prima fila scatteranno Alex Rins e Luca Marini, il primo autore di una strepitosa gara sprint conclusa con il primo podio in sella alla Honda RC-V, il secondo è scivolato nelle retrovie fino a risalire in settima piazza.

Jorge Martin, terzo nella sprint, è ancora alle prese con l’influenza, anche se il podio di ieri galvanizza i propositi del pilota Pramac. Dodicesima posizione in griglia di partenza, ma ha la rimonta pronta in canna… Dalla seconda fila partiranno Alex Marquez, che ha rimediato il primo zero stagionale, Marco Bezzecchi, ancora leader in classifica, e Aleix Espargaro, 4° al traguardo nella sfida di ieri. Ancora problemi per la Yamaha e Fabio Quartararo, costretto a spingersi al limite in staccata tanto da rimediare una caduta. ‘El Diablo’ aprirà la terza fila, affiancato da Maverick Vinales e Johann Zarco.

Il Circuit of the Americas non sembra calzare a pennello a Franco Morbidelli, ieri a secco di punti nella MotoGP Sprint. L’italo-brasiliano della Yamaha occuperà la 14esima finestra allo spegnimento dei semafori e la risalita si preannuncia molto difficile. Assenti Pol Espargaro, Marc Marquez ed Enea Bastianini ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Ducati ha schierato Michele Pirro che inizierà il GP di Austin dalla 18esima piazza: nella gara di ieri è caduto a cinque giri dallo start. In fondo allo schieramento i due tedeschi Stefan Bradl e Jonas Folger.

Foto: MotoGP.com