Terza vittoria stagionale per Pecco Bagnaia che vince dopo essere partito dalla pole position. Il campione della Ducati non è mai stato impensierito dagli inseguitori. Sul podio Alex Rins con la Honda e Jorge Martin del team Pramac. 4° Aleix Espargaro, davanti a Binder, Bezzecchi, Marini, Oliveira, Miller e Vinales.

La Sprint Race di Austin

-2 giri: Pecco Bagnaia davanti con un vantaggio di 2,8″ su Alex Rins e di 4,5″ su Jorge Martin.

-3 giri: La top-10: Bagnaia, Rins, Martin, Espargaró, Binder, Bezzecchi, Marini, Zarco, Oliveira, Miller.

-4 giri: Alex Rins supera il connazionale dell’Aprilia con un sorpasso pulito e si piazza momentaneamente 2°, 3° Jorge Martin. Alla curva 13 cade Alex Marquez.

-6 giri: Bezzecchi 8° davanti a Luca Marini, Bagnaia firma il giro veloce e mantiene un vantaggio di 1,2″ sull’inseguitore dell’Aprilia. Alex Rins 3° ma resta incollato ad Aleix Espargaró.

-7 giri: Recupera posizioni Luca Marini che sale 9°, cadono Fabio Quartararo e Michele Pirro alla curva 1. Bagnaia scava un gap di 1″.

-8 giri: Bagnaia ha la chiara intenzione di riscattarsi dopo la caduta sul bagnato di Termas. Aleix Espargaró segue a sei decimi davanti a Rins, Martin, Quartararo, Marquez, Zarco, Binder, Bezzecchi e Miller.

-9 giri: Buona la gara di Alex Rins che tallona Pecco Bagnaia, ma Aleix Espargaró approfitta di un errore del connazionale e si piazza 2°. Luca Marini è scivolato in 12esima posizione, Franco Morbidelli 14°.

-10 giri: Bagnaia mantiene il primato seguito da Rins e Aleix Espargaró, buona partenza di Fabio Quartararo che balza al 4° posto. Seguono Zarco, Martin, Marquez e Miller.

In attesa della MotoGP Sprint

22:00 – Inizia il giro di ricognizione.

21:56 – Dieci i giri prima della bandiera a scacchi, le temperature dell’asfalto sfiorano quasi i 50°C.

21:54 – Acuto di Alex Rins in sella alla RC-V: “Già ieri ho detto che mi sentivo abbastanza fiducioso e passo dopo passo sto migliorando il mio stile con la Honda. Oggi abbiamo trovato qualcosa per l’ultimo settore che mi aiuta un po’ ad essere più veloce. La seconda posizione per la gara Sprint e anche per la gara principale è davvero una buona posizione“.

21:49 – Luca Marini non si è fatto condizionare dalla caduta di stamane e ha centrato il terzo posto nelle Qualifiche di Austin. “Con il nuovo format di gara, partire davanti è cruciale e sono molto soddisfatto della prima fila di oggi. Non possiamo permetterci di ripetere quanto fatto a Portimao e, in questo senso, sono ancora più felice per il risultato in Q2. Rimaniamo concentrati, lavoriamo sodo: sono sicuro che i miei ragazzi al box riusciranno a riparare la prima moto per la Sprint“.

21:45 – “Mi sento benissimo. Abbiamo lavorato così bene e quindi sono contento – ha commentato Pecco Bagnaia dopo la prima pole stagionale -. Sono contento di quello che abbiamo fatto questa mattina nelle FP3 il mio feeling era alto. So che la gara Sprint sarà dura perché Alex Marquez ha un passo incredibile, vicino al mio, quindi sarà sicuramente un rivale“.

Il riepilogo delle qualifiche MotoGP

Il campionato del mondo di MotoGP è sbarcato ad Austin per il terzo round stagionale. Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position e condividerà la prima fila con Alex Rins e Luca Marini. Buona la prestazione del pilota spagnolo del team LCR Honda fino a questo momento, già al vertice dal venerdì di prove libere. Continua anche la progressione dell’alfiere Mooney VR46 alla ricerca della sua prima vittoria in classe regina.

La seconda fila vede schierati Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Aleix Espargaró, dalla terza fila scatteranno Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Johann Zarco. In quarta fila Jack Miller, Brad Binder e Jorge Martin: il madrileno del team Pramac non è riuscito a migliorarsi dopo il miglior tempo del venerdì, complice anche l’influenza che lo affligge da qualche giorno. La MotoGP Sprint inizia alle 22:00 ora italiana e vedrà per la prima volte due tedeschi in griglia di partenza: Stefan Bradl e Jonas Folger (21° e 22°).

Ancora assenti i due big Enea Bastianini e Marc Marquez, in seguito agli infortuni rimediati nel primo round MotoGP a Portimao. Resta a casa anche Pol lo sprint della MotoGP inizia alle 22:00 ora dell’Europa centrale, grazie a Stefan Bradl e Jonas Folger ( posizioni 21 e 22 in griglia ) per la prima volta con due tedeschi al via.

Foto: MotoGP.com