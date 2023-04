Moto2 Austin: Celestino Vietti, che ruggito da pole position!

Finalmente, Celestino Vietti! Ne è passato di tempo da quando è riuscito a farsi vedere così in alto in qualifica, precisamente dal GP di San Marino 2022. Ad Austin ecco l’occasione, il guizzo che vale la prima casella in griglia, beffando in primis Pedro Acosta 2° per 20 millesimi! Stranamente non brilla il leader Moto2 Tony Arbolino, che puntava alla prima fila ed invece scatterà dall’8^ posizione. Anche in questa occasione non sono mancati svariati incidenti, rivediamo come sono andati i due turni di qualifiche sul tracciato texano.

Moto2 Q1: Binder KO

È questa la prima notizia delle qualifiche. Darryn Binder, tra l’altro già in Q2, è fuori dal GP: i controlli dopo l’incidente nelle Prove 3 hanno mostrato una frattura alla mano destra. Inizio difficile per Intact GP, che ha appena recuperato Tulovic e perde il suo esordiente Moto2… Non inizia al meglio nemmeno Skinner, subito protagonista di una caduta fortunatamente senza conseguenze. Dei quattro italiani nella categoria, solo Dalla Porta è rimasto fuori dalla Q2 diretta e sta lottando per entrarci. A referto incidenti anche per Garcia e Sanchis, mentre Dalla Porta è il primo degli esclusi alla fine di questa sessione.

Moto2 Q2: Celestino Vietti!

Completata la lista dei 18 per la pole, chi si prenderà la prima casella? Presto nei guai Sam Lowes protagonista di una caduta alla curva 9, non va meglio a Barry Baltus, che rallenta invece per qualche problema alla moto. Si fa vedere anche Vietti nelle zone alte, Arbolino invece aspetta prima di farsi vedere in pista, idem Acosta. Solo nei minuti finali infatti si infiamma davvero la battaglia per la pole position Moto2 sul tracciato texano. Ed arriva chi non ha più brillato dalla seconda metà del 2022, Celestino Vietti! Proprio il pilota Fantic arraffa la pole position ad Austin, con Acosta 2° ed Arbolino invece solo 8°.

Foto: Fantic Racing