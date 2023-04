Moto2 Austin, Prove 3: guizzo finale di Salac, Arbolino è 3°

Classifica che sembra ormai congelata, ma all’ultimo ecco Filip Salac. È suo il miglior tempo assoluto dei tre turni di prove, in una sessione ricca di cadute. Ma segnaliamo ben due italiani che passano il turno: non solo il leader Moto2 Tony Arbolino, ecco il guizzo di Celestino Vietti, per finire con la zampata del rookie Dennis Foggia! Pedro Acosta non corre rischi, si salva all’ultimo invece il vice-campione Moto2 in carica Ai Ogura, ancora convalescente. Intanto ecco tempi e cronaca dell’ultima sessione di prove utile per le qualifiche.

MotoGP GP Austin, tutti gli orari TV e streaming

Moto2 Prove 3

Si comincia con Pedro Acosta su Tony Arbolino alla fine dei due turni del venerdì ad Austin. Preludio di un testa a testa tra il talento spagnolo e l’attuale leader Moto2? Questo lo vedremo più avanti, nel frattempo c’è la Q2 diretta da conquistare, ma i tempi e le cadute in successione ci dicono che la pista non è esattamente l’ideale per migliorare. È un inizio di turno da incubo in casa Speed Up, con tutt’e due i suoi piloti subito a terra in incidenti distinti. Un violento scossone con highside alla curva 1 per Aldeguer, apparso dolorante ad un braccio, mentre Lopez è scivolato alla curva 2. Poco dopo però non va meglio a Chantra, caduto alla curva 9, in seguito si ferma a bordo pista Canet per problemi alla sua KALEX Triumph. Sul finale cadono anche Lowes e Binder, mentre al comando sembra esserci ormai Barry Baltus. Niente di più sbagliato, arriva a tutto gas Filip Salac ed allo scadere eccolo in vetta! È suo quindi il crono di riferimento, avanzano in Q2 anche Arbolino, Acosta e Vietti subito dietro, più il rookie Foggia.

La classifica

Moto2 combinata

Foto: QJMOTOR Gresini Racing