Moto2 Austin, Prove 2: ci pensa Pedro Acosta, Tony Arbolino 2°

Qualche goccia di pioggia inizia a farsi vedere, ma non abbastanza da rovinare il turno. Men che meno da impedire a Pedro Acosta di volare al comando della classifica non solo delle Prove 2 Moto2, ma anche combinata del venerdì ad Austin. Tony Arbolino sembra rischiare, ma all’ultimo si prende un’ottima seconda posizione, mentre Celestino Vietti è il primo degli esclusi in ottica Q2 provvisoria. Tempi e cronaca del secondo turno di prove.

MotoGP GP Austin, la programmazione TV e streaming

Moto2 Prove 2

Si riparte da Jake Dixon a tutto gas nella prima sessione di giornata. Compare però qualche goccia di pioggia ad Austin, non una buona notizia per i ragazzi rimasti fuori dai primi 14. Qualcuno però si fa vedere da subito, la sessione prende il via regolarmente per i ragazzi della Moto2, anche se a rilento e con tempi più alti. Sono pochi infatti quelli che si migliorano rispetto al mattino texano, guardando al turno invece spicca Pedro Acosta, che si prende il comando della classifica delle Prove 2. Ad un quarto d’ora dalla fine riecco poi qualche altra goccia di pioggia, che ferma per un po’ l’attività in pista, prima di rivedere qualcuno in azione. Il circuito però non ne ha risentito, i ragazzi Moto2 quindi mettono nuovamente il turbo e vediamo Acosta al comando anche della classifica combinata nel venerdì. Lo “sorveglia” da vicino Tony Arbolino, fino all’ultimo a rischio prima di portarsi a due decimi dallo spagnolo. Potrebbe essere stato un turno determinante, vedremo domani come sarà il meteo.

La classifica

Moto2 combinata

Foto: motogp.com