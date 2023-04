Moto2 Austin, Prove 1: Jake Dixon in testa, Arbolino 9°

Il guizzo di Jake Dixon nella prima sessione Moto2 ad Austin. Il pilota Aspar Team è il migliore nel turno d’apertura del GP delle Americhe, con Somkiat Chantra vicinissimo ad appena 9 millesimi e Filip Salac a +0.013. Ad indicare quando siano già minime le differenze in questa categoria anche su questa pista. Tony Arbolino chiude 9°, ma il distacco è di poco più di due decimi. Tempi e cronaca di questa prima sessione Moto2 ad Austin.

MotoGP GP Austin, la programmazione TV e streaming

Ritorni e sostituti

La notizia di giornata è che Alex Escrig deve rimandare ancora il debutto da pilota ufficiale nella categoria. Di nuovo Forward Racing deve affidarsi a David Sanchis, suo pilota dell’Europeo Moto2 ed all’esordio sulla pista di Austin, arriva il momento del debutto per Izan Guevara, idoneo dopo i controlli di rito. Ok medico anche per il vice-campione in carica Ai Ogura, vedremo come se la caverà su una pista non semplice per il suo polso, mentre Lukas Tulovic dovrà sottoporsi ad un altro controllo dopo le Prove 1. Infine rivediamo in pista anche Soichiro Minamimoto, al secondo GP mondiale in sostituzione dell’infortunato Kohta Nozane.

Moto2 Prove 1

Ripartendo dall’Argentina, occhi puntati su Arbolino, nuovo leader Moto2 iridato dopo il trionfo in terra sudamericana. L’anno scorso ha vinto ad Austin, può concedersi il bis? Questo si vedrà, per il momento il pilota lombardo si fa subito vedere tra i protagonisti del turno, a sorpresa con Baltus a lungo in vetta. Vedremo come si comporterà poi Acosta, reduce da un GP al di sotto delle aspettative e finora senza risultati di rilievo in Texas. Nel frattempo Sergio Garcia è il primo incidentato della Moto2 in questo GP, una caduta alla curva 12 senza conseguenze. È anche l’unico a terra in questa prima sessione ad Austin, con Jake Dixon che chiude al comando.

La classifica

Foto: Aspar Team