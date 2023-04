Moto2: Lukas Tulovic, il ritorno mondiale inizia dal GP Austin

Ci aveva provato già a Portimao, ma si era dovuto fermare subito. Lukas Tulovic è pronto per affrontare il GP delle Americhe ad Austin (tutti gli orari), iniziando così davvero quello che sarà il suo ritorno nel Mondiale Moto2. Lo ricordiamo, il pilota tedesco ha disputato una sola stagione completa, chiusa con un unico piazzamento a punti. Ora ci ritorna da campione europeo in carica della categoria, determinato a fare ben di più.

Il guaio alla mano

Riepiloghiamo la situazione. A Portimao il team Intact GP si è presentato regolarmente con la formazione al completo, ovvero con Tulovic più l’ex MotoGP ed esordiente Darryn Binder. I problemi però per il 22enne di Eberbach sono iniziati molto presto: è tornato il dolore alla mano destra infortunata nel violento highside in cui è incappato nei test a Portimao. I primi controlli non avevano rilevato nulla di anomalo, il guaio s’è visto solamente dopo le prove del venerdì del GP in Portogallo. Nello specifico la compressione di un osso, tale da provocare un edema all’interno dello stesso, oltre alla formazione di fluido tutt’attorno. La logica conseguenza è stata lo stop prematuro per pensare al recupero.

Tulovic inizia il suo 2023

Non proprio l’inizio di stagione sperato. Oltre all’addio anzitempo al GP a Portimao, Lukas Tulovic s’è visto costretto a saltare anche l’appuntamento in Argentina di pochi giorni dopo. L’alfiere Intact GP, seguendo le indicazioni mediche, s’è quindi concentrato sulla sua mano destra ed è ora pronto per iniziare davvero la sua seconda stagione Moto2 completa. Il debutto vero e proprio era avvenuto nel 2019 con la KTM di Kiefer Racing dopo tre presenze registrate l’anno prima. Una stagione molto difficile, gli unici punti sono arrivati col 13° posto ad Assen. A referto il biennio 2020-2021 in MotoE, con una vittoria a referto, più una sostituzione ad inizio 2022, ma il risultato più bello è arrivato nel CEV Moto2. L’anno scorso infatti s’è preso il titolo europeo, un’ottimo biglietto da visita per il suo ritorno mondiale.

