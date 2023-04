MotoGP, pronti per la sfida ad Austin? Tutti gli orari del GP Americhe

Ci si avvicina ad un altro fine settimana molto intenso. Il Motomondiale è di scena al Circuito delle Americhe di Austin, senza Marc Marquez ed Enea Bastianini ma col ritorno di Joan Mir e Miguel Oliveira. In più ci sono ben tre collaudatori in azione come sostituti: Jonas Folger in GASGAS Tech3, Michele Pirro in Ducati Team, Stefan Bradl nel Repsol Honda Team. Chi si farà vedere di più: ancora le Ducati, qualche segnale Yamaha, o avremo le ‘prime volte’ di Aprilia e KTM? Vedremo poi se in Moto2 e Moto3 avremo qualche guizzo tricolore sul tracciato texano. Certamente sarà un appuntamento pomeridiano/serale (per l’Italia) da non perdere, di seguito tutti gli orari del fine settimana. Diretta integrale su Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e NowTV, sarà di nuovo ‘semidifferita’ invece su TV8.

GP Austin, il programma Sky Sport

Venerdì 14 aprile

16:00-16:35 Moto3 Prove Libere 1

16:50-17:30 Moto2 Prove Libere 1

17:45-18:30 MotoGP Prove Libere 1

20:15-20:50 Moto3 Prove Libere 2

21:05-21:45 Moto2 Prove Libere 2

22:00-23:00 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 15 aprile

15:40-16:10 Moto3 Prove Libere 3

16:25-16:55 Moto2 Prove Libere 3

17:10-17:40 MotoGP Prove Libere 3

17:50-18:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

19:50-20:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

20:45-21:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

22:00 MotoGP Sprint

Domenica 16 aprile

16:45-16:55 MotoGP Warm Up

18:00 Moto3 Gara

19:15 Moto2 Gara

21:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 15 aprile (diretta)

Domenica 16 aprile (differita)

Foto: motogp.com