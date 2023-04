MotoGP, la conferma: Enea Bastianini assente nel GP Austin

Anche ad Austin il Ducati Team correrà con solo Pecco Bagnaia come pilota ufficiale. Enea Bastianini infatti non ci sarà: gli ultimi controlli hanno mostrato che serve ancora tempo per la lesione riportata a Portimao. Un altro doppio zero in arrivo per il pilota #23, un inizio di stagione in rosso davvero più difficile del previsto. Dopo il confermato forfait di Marc Marquez, ora viene annunciata anche l’assenza del 25enne riminese. La Desmosedici di Bastianini però non rimarrà ferma, al suo posto correrà il collaudatore Michele Pirro.

Enea Bastianini, la nota Ducati

Non sono arrivate buone notizie dall’Italia, dove appunto ‘Bestia’ aveva provato la condizione della sua spalla. La speranza era di recuperarlo per questo terzo round della stagione MotoGP, purtroppo invece le notizie sono ben diverse, come si legge nel comunicato Ducati. “Dopo aver completato alcuni giri a Misano con la Panigale V4S, il pilota si è sottoposto ad altri controlli a Forlì presso la clinica del dottor Porcellini. Il dottore ha confermato che Bastianini ha bisogno di qualche altra settimana per recuperare dall’infortunio alla spalla destra sostenuto nel GP del Portogallo. Enea quindi continuerà la sua riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista a Jerez, mentre in Texas sarà sostituito da Michele Pirro.”

Inizio 2023 da dimenticare

Con la promozione nel team ufficiale, certamente Enea Bastianini mirava a farsi vedere fin da subito. La realtà invece parla di un’altra assenza a causa di quell’incidente con Marini all’inizio della prima Sprint della nuova stagione MotoGP. Ne è seguita la frattura della scapola destra per cui non è servito un intervento, iniziando quindi presto il programma di recupero. L’obiettivo dichiarato era rientrare in occasione della tappa texana ma, come detto, alla spalla del pilota Ducati serve più tempo. Tutto rimandato a Jerez, almeno secondo le previsioni, e con il confermato forfait ad Austin Bastianini ha già incassato ben sei zeri in tre round mondiali. Un 2023 tutto in salita per il 25enne riminese.

Foto: motogp.com