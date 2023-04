MotoGP: Marc Marquez ancora in recupero, non disputerà il GP Austin

Il Re delle Americhe salta una delle sue tappe favorite. Marc Marquez ha un ruolino di marcia invidiabile ad Austin, almeno prima dell’infortunio del 2020, ma quest’anno non può provare a migliorarlo. Il recupero fisico procede, ma non è ancora completato, quindi Marquez rimarrà fuori dal Gran Premio in Texas. Un’altra assenza molto pesante per Honda, che deve ancora procedere senza il suo campione. Senza nemmeno specificare quali saranno gli effettivi tempi di recupero.

Marquez, la nota Honda

Vi riportiamo integralmente la comunicazione ufficiale arrivata dalla squadra MotoGP nella giornata odierna. “In seguito ad un’ultima TAC, Marc Marquez ed il suo staff medico al Ruber Internacional Hospital di Madrid hanno confermato che il primo metacarpo è ancora in via di guarigione. In stretta collaborazione con il Repsol Honda Team e HRC, tutti hanno deciso di permettere una completa guarigione dell’infortunio, senza correre rischi non necessari. Marquez quindi continuerà il suo programma di riabilitazione a casa per tornare in forma il più presto possibile.”

E la penalità?

Dopo la rettifica per l’errore degli Stewards, che sanzionavano Marc Marquez prima solo per il GP Argentina, poi trasformato in “il primo GP a cui avrebbe partecipato”, non c’è ancora una soluzione. Honda ha inoltrato il suo appello, che è stato accolto e trasmesso alla Corte d’Appello FIM. Quando ci sarà il verdetto? È una bella matassa da sbrogliare e, considerando sia le regole che quanto scritto inizialmente dagli Stewards, potrebbe finire in un nulla di fatto. A conti fatti però il #93 la sta anche pagando peggio degli altri. Oltre all’infortunio, a livello mondiale ha già accumulato uno zero a Portimao, un doppio zero in Argentina, un altro doppio zero che arriverà in Texas.

Foto: HRC_MotoGP