MotoGP: Joan Mir torna ad Austin, Bradl sostituto di Marquez

Il Repsol Honda Team sarà ad Austin con un solo pilota ufficiale. Joan Mir è pronto a rientrare dopo lo stop prematuro in Argentina. Ricordiamo, forti malesseri in seguito ad un violento highside in cui è incappato proprio all’inizio della MotoGP Sprint. Per questo il team ufficiale Honda è rimasto fermo nella domenica di GP, costretto a guardare il lavoro del team satellite LCR. Stavolta ci sarà almeno Mir e non da solo, dall’altra parte del box arriva il collaudatore Stefan Bradl.

Mir pronto per la sfida

Il maiorchino, come previsto, sta vivendo un adattamento difficile alla Honda RC-V. Ma è solo l’inizio, Joan Mir si è ora ripreso ed affronta la tappa ad Austin con entusiasmo. “Sono pronto per tornare in moto” ha sottolineato. “Ho trascorso una settimana a casa per recuperare dopo l’incidente del sabato in Argentina.” Il suo miglior risultato MotoGP è arrivato proprio l’anno scorso, un 4° posto, pari merito con quanto fatto nel 2018 in Moto2. “L’anno scorso ho disputato una bella gara ad Austin e Honda ha un bel record qui. Puntiamo ad essere competitivi: se riusciamo a completare l’intero weekend di gara capiremo molto di più e faremo in bel passo avanti.”

Ritorna Bradl

Accanto a Joan Mir c’è appunto il collaudatore tedesco, al suo primo GP dell’anno e reduce da qualche giorno di test a Jerez. “Per prima cosa auguro il meglio a Marc, come Honda abbiamo bisogno di lui in pista” ha sottolineato Bradl, esprimendo il pensiero di HRC. Ora però bisogna pensare all’appuntamento texano. “Sarà interessante correre di nuovo al COTA” ha aggiunto Bradl. “L’ultima volta è stato nel 2016, ma avrò anche l’occasione di provare la RC-V 2023 su una pista completamente diversa rispetto a quelle su cui ho guidato finora. Cerchiamo di realizzare un weekend produttivo.”

Foto: motogp.com