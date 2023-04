Addio Daniele Celani, Iannuzzo “Ci lascia un vero appassionato”

Il motociclismo in lutto per la scomparsa di Daniele Celani. Tanti ricordano con affetto la sua squadra, lo storico Celani Team Suzuki, Campione d’Italia Superstock 1000 nel 2005 con Alessandro Polita poi Campione d’ Europa l’anno successivo. Toccanti le sue parole sui social “Caro Daniele, hai creduto in me da subito, mi hai trattato come un figlio, abbiamo vinto tanto, tutto quello che potevamo, ma prima di tutto ci siamo divertiti. Erano anni dove il team era una famiglia primis . Un pensiero a tutti i tuoi cari . Ti voglio bene”.

Il Team Celani Racing ha iniziato a gareggiare nel 1987 nella categoria Battle of Twins riservata ai bicilindrici due valvole. La squadra ha corso a lungo al CIV, nell’ Europeo Superstock e per alcuni anni nel Mondiale Superbike.

Tra i piloti di spicco, oltre ad Alessandro Polita, Davide Giugliano, Riccardo Ricci, Ilario Dionisi e Vittorio Iannuzzo “Daniele è stato uno degli ultimi veri appassionati – racconta Iannuzzo a Corsedimoto – di quando i team erano fatti da motociclisti e concessionarie moto che facevano mille sacrifici per portare il loro marchio in pista, senza grandi sponsor e coperture finanziarie alle spalle. Avevano una grandissima passione per le corse: ogni concessionario aveva il team. Era una cosa bellissima. Daniele Celani era una grandissima persona, io l’ho capito durante la stagione. All’inizio avevamo avuto qualche piccolo battibecco poi durante l’anno era diventato un vero un amico, una persona a cui ho voluto molto bene e purtroppo ci ha lasciati. Quello ha rappresentato per me Daniele Celani si racchiude tutto in quella fotografia”.