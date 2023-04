MotoGP, Francesco Bagnaia “senza rivali”: il cerchio si restringe

Con i nuovi forfait di Marc Marquez ed Enea Bastianini si apre un grande spiraglio per il campione della MotoGP Francesco Bagnaia. Dopo la caduta in Argentina, costatagli uno zero pesante per la classifica, il pilota Ducati riparte da Austin senza due dei principali concorrenti per il Mondiale. Ma gli occhi restano puntati su Fabio Quartararo, vicecampione del mondo, che ha perso l’ultimo titolo solo nella gara finale di Valencia.

I rivali di Bagnaia

La superiorità meccanica e numerica della Ducati ha già portato i suoi frutti nella prima parte di questo campionato. Viceversa, Quartararo e la Yamaha sono autori di un pessimo inizio, raccogliendo appena 18 punti, con un settimo posto come miglior risultato stagionale. Il nome del francese resta in testa alla lista dei principali competitor di Francesco Bagnaia. “Penso che i principali rivali saranno Quartararo, Marc Marquez, altre due o tre Ducati, come Enea Bastianini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi o Luca Marini“, ha sintetizzato il campione torinese. A voler restringere il cerchio ha le idee chiare: “Anche le Aprilia sono veloci. Se devo fare tre nomi dico: Quartararo, Marc Marquez e io. E un quarto: Bastianini“.

La corsa per il titolo MotoGP

Con Marc Marquez ed Enea Bastianini ancora fuori dai giochi, Bagnaia deve prendere le distanze in classifica dal campione della Yamaha. Fabio è rimasto ancorato dietro l’enorme quantità di moto Ducati, sia a Portimao che a Termas, più inaspettatamente dietro il suo stesso compagno di squadra Franco Morbidelli. In fondo i veri avversari di ‘Pecco’ si stanno rivelando i suoi compagni di marca, come Marco Bezzecchi, Alex Marquez il duo Pramac. Un’ipotesi che al momento non passa al vaglio: “È successo molte volte che ho spinto per essere davanti e, il giorno dopo, più moto erano davanti grazie ai miei dati“.

Lo scivolone sul bagnato di Termas non ha smorzato il suo umore, c’è la consapevolezza e la volontà di essere il pilota di punta. A fare la differenza potrebbe concorrere il team factory che dovrà spingere per lui, nonostante l’uguaglianza di fondo sbandierata da Alex Marquez dopo qualche scintilla in pista con Bagnaia. “Il mio obiettivo, la mia ambizione, è sempre essere davanti, essere il primo, ma a volte è molto difficile. È anche qualcosa che mi dà molta motivazione“.

Foto: MotoGP.com