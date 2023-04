MXGP Trentino, forza Adamo &co! Tutti gli orari del GP

Non c’è tempo per respirare dopo la tappa in Svizzera, si vola subito in Trentino. Il Mondiale Motocross sarà a Pietramurata già nei prossimi giorni, pronto per la sfida al Crossodromo “Il Ciclamino”. Un’altra occasione per Jorge Prado e Jago Geerts per allungare nella generale? I leader MXGP e MX2 comandano saldamente le rispettive classifiche iridate, il primo però ancora senza vittorie di GP in questo 2023. Come si comporteranno poi i ragazzi italiani, al secondo evento casalingo in breve tempo? La situazione ed il programma del GP di Trentino dei giorni 15-16 aprile.

MXGP e MX2, la situazione

In MXGP Jeffrey Herlings punterà a rifarsi dopo un GP Svizzera non proprio in linea con le aspettative, attenzione anche al vincitore in terra elvetica Maxime Renaux e ad un Romain Febvre in crescita, così come ad altre possibili sorprese. Per quanto riguarda gli italiani, in Trentino arriva il secondo evento di casa, quindi con tanta voglia di fare bene. Alberto Forato punterà certo a confermare il bel GP appena vissuto, si sono visti buoni progressi per Alessandro Lupino, Mattia Guadagnini invece deve cancellare e ripartire dopo un terzo round complesso.

In MX2 invece comandano le Yamaha, dietro a Geerts c’è anche l’agguerrito Thibault Benistant, fresco vincitore in Svizzera. Per l’Italia la speranza è sempre Andrea Adamo, reduce dal 2° podio in 3 GP ed a caccia quindi di altre conferme, soprattutto in casa. Non dimentichiamo Kay De Wolf, 3° nella generale proprio davanti ad Adamo, o Roan van de Moosdijk, in evidenza in Svizzera, più tanti altri nomi che possono dire la loro.

Verso il GP Trentino, le classifiche

MXGP: Jorge Prado (GASGAS) 115 punti; Jeffrey Herlings (KTM) 134 punti; Maxime Renaux (Yamaha) 131 punti; Romain Febvre (Kawasaki) 129 punti; Calvin Vaanderen (Yamaha) 101 punti; Ruben Fernandez (Honda) 94 punti; Glenn Coldenhoff (Yamaha) 90 punti; Jeremy Seewer (Yamaha) 79 punti; Alberto Forato (KTM) 76 punti; Mattia Guadagnini (GASGAS) 76 punti.

MX2: Jago Geerts (Yamaha) 159 punti; Thibault Benistant (Yamaha) 139 punti; Kay de Wolf (Kawasaki) 136 punti; Andrea Adamo (KTM) 131 punti; Roan va de Moosdijk (Husqvarna) 112 punti; Simon Laengenfelder (GASGAS) 111 punti; Kevin Horgmo (Kawasaki) 94 punti; Liam Everts (KTM) 94 punti; Lucas Coenen (Husqvarna) 72 punti; Jan Pancar (KTM) 66 punti.

GP Trentino, il programma

La diretta integrale sarà garantita come sempre da mxgp-tv.com (in abbonamento). Diretta streaming delle quattro gare della domenica anche su Eurosport e Discovery+, non ancora confermate invece eventuali dirette o differite su Raisport.

Sabato 15 aprile

10:30 MX2 Prove Libere

11:00 MXGP Prove libere

12:45 MXGP Qualifiche Wildcard

13:45 MX2 Time Practice

14:20 MXGP Time Practice

16:35 MX2 Qualifying Race

17:20 MXGP Qualifying Race

Domenica 16 aprile

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com