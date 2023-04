MotoGP, Marc Marquez non corre rischi: la rimonta sarà difficile

Marc Marquez salterà il Texas, il suo circuito ideale dove ha trionfato ininterrottamente dal 2013 al 2018. Troppo rischioso farlo ritornare in sella alla sua Honda, troppo vivido il ricordo di quanto successo nella stagione MotoGP 2020 dopo la prima operazione all’omero. Martedì mattina il pluricampione si è sottoposto ad una visita medica alla clinica Ruber Internacional di Madrid, dove il Dr. Ignacio Roger de Ona gli ha consigliato di non mettersi in volo per gli Usa.

Marc Marquez fermo a quota 7

Secondo Gran Premio saltato per Marc Marquez che resta ancorato a 7 punti in classifica che tali resteranno anche dopo il terzo round. Anche stavolta dovrà guardare il weekend di gara dal divano di casa e magari anche stavolta potrà consolarsi con i buoni risultati di suo fratello Alex. Nulla è impossibile al fuoriclasse catalano, ma senza una Honda RC-C che sappia rispondere alle sue esigenze le speranze di rimonta sono ridotte all’osso. A Portimao ha pregustato l’adrenalina della pole position e del podio nella Sprint Race, fino a quella manovra troppo azzardata al terzo giro. Una caduta che ha provocato la frattura al primo metacarpo della mano destra e, a distanza di due settimane, non si è ancora saldato completamente.

Una difficile rimonta

Austin poteva e doveva essere il giusto weekend per il rilancio, invece è arrivata un’altra batosta per Marc Marquez e la Honda. Sulla pista texana aveva collezionato 7 vittorie in 9 anni, e 7 pole position. Le ultime tre stagioni MotoGP sono state particolarmente difficili per entrambi e c’è il rischio che anche il 2023 possa rivelarsi un tonfo. “D’accordo col dottor de Ona e la sua aquipe abbiamo deciso di non prendere rischi e quindi non correrò ad Austin“, ha scritto il #93 sui social. Un anno scivolò ultimo alla prima curva dopo un problema tecnico sulla sua RC213V, mettendo poi a segno una grande rimonta fino al 6° posto. E questo nonostante fosse ancora convalescente dopo il secondo caso di diplopia in pochi mesi.

Le speranze di lottare per il Mondiale si riducono al lumicino per Marc Marquez, sia per i punti persi nelle prime tre gare, sia per l’approssimativo stato di salute tecnica della Honda. Inoltre la Corte d’Appello della MotoGP ancora non si è espressa sulla sanzione che dovrà eventualmente scontare. In caso di doppio Long Lap Penalty anche il GP di Jerez sarebbe fortemente compromesso. In Texas ci sarà Stefan Bradl, reduce da una due giorni di test a Jerez. Il collaudatore tedesco ha provato il nuovo telaio Kalex che sembra poter offrire qualcosa in più alla moto dell’Ala dorata, ma senza Marc il lavoro sembra inevitabilmente rinviato.

