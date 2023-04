Superbike, Zambenedetti: “Petrucci si sta avvicinando allo stile di Bautista”

Danilo Petrucci ha iniziato la sua esperienza nel Mondiale Superbike conquistando 36 punti nei primi due round del calendario. Il weekend migliore è stato quello in Indonesia, dove è arrivato quinto in Gara 1 e sesto in Gara 2. Ma lui vuole di più.

Ovviamente ci sono diverse novità alle quali deve abituarsi, però il pilota ternano punta a stare stabilmente in top 5 e a ottenere anche dei podi. Il Barni Spark Racing Team si sta impegnando al massimo per aiutarlo a raggiungere obiettivi importanti. In occasione del test in Catalunya c’era a disposizione una Ducati Panigale V4 R con una nuova cover serbatoio e una sella più bassa. Tutto finalizzato a farlo sentire più a suo agio alla guida.

Superbike, Zambenedetti sulla situazione di Petrucci

Petrucci è determinato ad avere successo nel Mondiale Superbike e dal prossimo round ad Assen (21-23 aprile) cercherà di progredire ulteriormente. Marco Zambenedetti è fiducioso sul suo futuro nella categoria: “Il feeling di Danilo con le gomme Pirelli migliora costantemente – ha detto a Speedweek – e questa è la cosa più importante. L’uscita di curva dipende in gran parte dell’entrata, lì devi posizionare bene la moto”.

Il coordinatore tecnico Ducati vede un Petrux in crescita: “Danilo si sta avvicinando sempre di più allo stile di guida di Rinaldi e Bautista, ma non riesce ancora a tirare fuori il massimo dal pneumatico anteriore. Dobbiamo concentraci sull’ingresso in curva“.

Petrux, quali risultati in Europa?

L’ex pilota MotoGP non era particolarmente contento del test a Montmelò, però Zambenedetti è convinto che farà bene alla ripresa del campionato: “Siamo abbastanza contenti di come si sta approcciando alle Pirelli e alla moto. Su un circuito come quello catalano non è semplice tirare fuori il massimo. Sono abbastanza sicuro che Danilo andrà meglio in gara. Stiamo cercando di aiutarlo con l’ergonomia. A Montmelò è stato difficile capire se la nuova posizione in sella abbia portato dei miglioramenti“.

Petrucci ha detto chiaramente che ha bisogno di migliorare in accelerazione e anche nel riuscire a sfruttare la gomma nuova. Il team Barni Spark e gli ingegneri Ducati cercheranno in tutti i modi di aiutarlo ad essere più competitivo.

Foto: Barni Spark Racing Team