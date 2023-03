Petrucci, test difficile in Catalunya: “Non ho trovato quello che mi serviva”

Il test a Montmelò era molto importante per Danilo Petrucci, alla ricerca di miglioramenti significativi del feeling con la sua Ducati Panigale V4 R. È nel Mondiale Superbike per fare risultati di livello e assieme al Barni Spark Racing Team sta cercando il modo per essere più veloce possibile.

In questi due giorni in Catalunya ha avuto la possibilità di provare diverse componenti nuove sulla sua moto, tra queste una nuova cover serbatoio e una nuova sella più bassa. Il tutto finalizzato a farlo sentire più a suo agio nella guida e di conseguenza migliorare le performance. Lui e la squadra nelle prossime settimane decideranno quali soluzioni adottare nel prossimo round SBK ad Assen (21-23 aprile).

Superbike, test Catalunya: i commenti di Petrucci

Petrucci al termine della giornata di oggi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su questo test presso il Circuit de Barcelona-Catalunya: “Sono stati due giorni abbastanza complicati. Abbiamo provato diverse cose e purtroppo non abbiamo trovato quello che ci serviva. La cosa positiva è che stato un po’ in moto. Oggi ho terminato prima, dopo essere caduto due volte alla curva 5. Fortunatamente sempre a centro curva. Abbiamo deciso di non continuare“.

Il pilota del Barni Spark Racing Team, quattordicesimo nella classifica finale, non ha trovato la soluzione ai suoi problemi ma mantiene il morale positivo in vista del futuro: “Ci sono delle aree sui cui dobbiamo lavorare. Ad esempio l’accelerazione, perché non sono efficace. Comunque era importante capire come era il livello qua a Barcellona. Sono sempre abbastanza veloce sul passo, però non riesco a sfruttare le gomme nuove. Questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Non vedo l’ora di andare ad Assen“.

Foto: Instagram @petrux9