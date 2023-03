Secondo turno Moto3 decisamente movimentato, chiuso con Ayumu Sasaki al comando della classifica della sessione e combinata. Una conferma di quanto visto al mattino, il pilota #71 è partito col piede giusto. Il tempo instabile potrebbe farsi rivedere domani, è stata quindi già battaglia per assicurarsi la top 14 provvisoria, utile per l’accesso diretto alla Q2. In questo momenti ci sono Stefano Nepa, Matteo Bertelle ed il rientrante Andrea Migno. Ecco tempi e cronaca dell’ultima sessione Moto3 del venerdì a Termas de Rio Hondo.

Moto3 Prove 3

Ripartiamo da Ayumu Sasaki in vetta nella mattinata argentina, con Fenati, Bertelle e Nepa in evidenza nelle prime 14 posizioni da Q2 (il resoconto). Si riparte con pista asciutta ma nuvole scure in cielo, una variabile già vista per tutte le categorie nei primi turni di giornata. Si parte con tranquillità, la classifica rimane a lungo abbastanza stabile, ma i piloti aspettano i minuti finali: solo allora si scatena l’assalto al miglior crono e quindi al miglior piazzamento possibile. Da segnalare un quasi pasticcio tra Veijer e Yamanaka, fortunatamente senza conseguenze per i due piloti. Almansa invece è protagonista di una scivolata in curva 9, cade anche Joshua Whatley alla curva 13. I tempi si abbassano rispetto alla prima sessione, la classifica cambia continuamente: è la bandiera a scacchi a dirci che davanti c’è ancora Ayumu Sasaki, qualcosa è successo a Romano Fenati, molto a lungo al box e quindi precipitato in classifica. Salgono invece Stefano Nepa e Matteo Bertelle, guizzo anche di Andrea Migno ai margini della top 14.

Moto3 Prove 2/combinata

Foto: motogp.com