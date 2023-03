MotoGP Argentina, FP1: l’analisi di Romano Albesiano e Davide Tardozzi

La prima sessione di prove libere MotoGP a Termas de Rio Hondo vede le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaró al comando. In condizioni di pista sporca e poco gommata la RS-GP23 si conferma competitiva e subito viene in mente la prima vittoria conquistata l’anno scorso con il pilota di Granollers. Il direttore tecnico Romano Albesiano invita alla calma e ad attendere i risultati delle prossime sessioni prima di fare previsioni.

Aprilia subito forte a Termas

A Portimao Maverick Vinales ha già dato sfoggio delle sue intenzioni in questa stagione MotoGP. Nei test invernali ha più volte ribadito di trovarsi perfettamente a suo agio con il prototipo 2023 e al primo appuntamento ha centrato il podio. Ha dato filo da torcere a Pecco Bagnaia, anche se nel finale ha dovuto tirare un po’ i remi in barca per assicurarsi punti d’oro per la classifica. Nella FP1 in Argentina il veterano di Granollers si piazza alle spalle con un gap di 284 millesimi, lasciando presagire una sfida interna alla Casa di Noale.

Romano Albesiano sottolinea come il layout di Termas giochi un po’ a favore della moto di Noale. “Non fateli litigare… Aleix ha una forza inesauribile, non c’è bisogno di commentarlo, Maverick veniva da una stagione in cui ha dato bei segnali, ma ha avuto alti e bassi. Adesso è in uno stato tecnico-mentale eccellente, quindi stiamo vedendo i frutti. Se dobbiamo avere questi problemi… ben vengano“, ha dichiarato a Sky Sport MotoGP. “Questa pista ha caratteristiche che vanno bene per questa moto, era già chiaro l’anno scorso. La FP1 vuole dire poco, è un segnale positivo, ma dovremo attendere i prossimi turni“.

La nuova RS-GP23

Nella preseason in Malesia e Portogallo era subito apparso evidente che l’Aprilia RS-GP23 fosse una moto capace di migliorarsi rispetto all’anno prima. Anche le prestazioni del neo arrivato Miguel Oliveira hanno confermato quanto di buono hanno fatto gli ingegneri della casa veneta da un anno a questa parte. “I miglioramenti li ricerchiamo un po’ dappertutto, ci sono dettagli che si possono misurare da un anno all’altro, come il motore e l’aerodinamica. Altre cose di ciclistica sono legate solo a fatti che vedi in pista. Abbiamo migliorato un po’ in tutte le aree, non c’è stato uno step enorme da nessuna parte, in questo momento è difficile fare grandi step. La moto nuova – ha proseguito Albesiano – è un pelino meglio“.

Ducati insegue Vinales-Espargaró

Ducati inizia all’inseguimento il weekend in Argentina e nella FP2 potrebbe arrivare la pioggia a impedire di migliorare i tempi. Nella top-10 provvisoria troviamo Jorge Martin, Alex Marquez, Johann Zarco, Luca Marini, Marco Bezzecchi e, in decima posizione, Pecco Bagnaia. “Pecco si lamenta delle troppo buche (alla 11 soprattutto), però i ragazzi stanno lavorando bene e daremo loro una soluzione“, ha assicurato il team manager Davide Tardozzi. Assente Enea Bastianini dopo la caduta nella Sprint Race di Portimao, costatagli la frattura della clavicola. “Con Enea abbiamo fatto una videochiamata, ha provato a togliere l’imbracatura che deve portare ancora per dieci giorni e non avvertiva troppo dolore. Una risposta certa l’avremo entro martedì – ha sottolineato Tardozzi – vuole assolutamente essere ad Austin, vogliamo lui nel box, fa gruppo e ci aiuta tanto“.

Foto: MotoGP.com