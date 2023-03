Superbike test Catalunya, classifica day 2: Bautista comanda, Rea 3°

È ufficialmente terminata la due giorni di test Superbike a Montmelò. Presso il Circuit de Barcelona-Catalunya team e piloti presenti hanno dato vita a giornate intense di lavoro. Sicuramente i dati raccolti tra ieri e oggi saranno importanti per il resto della stagione.

Anche oggi il miglior tempo è stato realizzato da Alvaro Bautista, che si è avvicinato ulteriormente al record assoluto di 1’40″408 fatto registrare da Tom Sykes con la BMW nella Superpole del 2021. Il pilota Ducati ha chiuso in 1’40″459, certamente quando arriverà il round in Catalogna del 5-7 maggio proverà a stabilire il nuovo primato. Oggi solo mezza giornata di lavoro per lui e il team Aruba Racing, che hanno completato il programma previsto e non hanno avuto bisogno di girare anche nel pomeriggio. Da segnalare anche una caduta in curva 14.

Superbike, Test Catalunya: Lecuona e Rea primi inseguitori di Bautista

Dopo la pole position del 2022, anche in questi due giorni Iker Lecuona ha confermato l’ottimo feeling con il tracciato di Montmelò. Sia ieri che oggi ha stampato il miglior tempo. Nel day è arrivato fino a 1’40″521, a soli 62 millesimi da Bautista. Presto per dire che in casa Honda è arrivata una svolta, ma sembra che le novità provate già nel test ad Aragon stiano funzionando. Oltre ad essere forte sul giro secco, il pilota HRC ha tenuto anche un buon passo. Caduta pure per lui al mattino.

Il terzo tempo è di Jonathan Rea, che ieri non aveva girato e che oggi ha chiuso a 2 decimi dal best lap di Alvaro. Anche in Kawasaki si è andati alla ricerca di conferme e di miglioramenti dopo i due giorni di test al Motorland. La gomma anteriore e l’elettronica tra le aree principali di intervento.

Razgatlioglu a 7 decimi da Bautista, lontani Petrucci e Bassani

Michael Ruben Rinaldi ha ottenuto il quarto crono, a 359 millesimi dal compagno di squadra. Dietro di lui Alex Lowes con l’altra Kawasaki ufficiale e il rookie Dominique Aegerter con la R1 del team GYTR GRT. Solo settimo Toprak Razgatlioglu, che con la sua Yamaha ha accusato un ritardo di 737 millesimi dalla vetta. Alle sue spalle la BMW di Michael van der Mark, seguita dalla R1 di Remy Gardner e dalla M 1000 RR di Garrett Gerloff a chiudere la top 10 di oggi.

Undicesimo tempo per Xavi Vierge con l’altra Honda factory, davanti alla BMW ufficiale di Scott Redding. Al tredicesimo posto della classifica troviamo Andrea Locatelli a poco più di un secondo dal leader di questo test Superbike in Catalunya. Dietro di lui i connazionali Danilo Petrucci (+1″765) e Axel Bassani (+1″975) con le loro Ducati Panigale V4 R. Chiudono la classifica Bradley Ray, Eric Granado, Hafizh Syahrin e Oliver Konig.

Foto: WorldSBK