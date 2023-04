Moto3 Austin, Prove 3: Diogo Moreira davanti in condizioni miste

Pista “bagnasciutta” che non cambia la classifica Moto3 combinata rispetto a ieri. Svetta però Diogo Moreira, a quanto pare quindi veloce in ogni condizione ad Austin.

Moto3 Prove 3

Si riparte da Ayumu Sasaki in vetta dopo i turni del venerdì. Romano Fenati, Matteo Bertelle, Stefano Nepa e Riccardo Rossi sono provvisoriamente in Q2, terranno il piazzamento? Oggi intanto splende il sole e le temperature sono di circa 18-21° C sul tracciato texano, ma la pioggia notturna ha lasciato la pista ancora umida. Non proprio la condizione ideale quindi per chi invece è rimasto fuori dalla top 14 provvisoria e deve cercare di risalire. Si comincia quindi lentamente e con tempi molto alti, difficile che la situazione migliori a tal punto da influire sulla combinata Moto3 vista ieri. È un turno però in cui i nostri si fanno vedere, nello specifico Migno, Bertelle e Fenati, passati al comando. Quest’ultimo però non è fortunato: a 5 minuti dalla fine passa al comando, ma proprio sul rettilineo del traguardo ecco un problema tecnico che pone fine prematuramente al suo turno. Fortunatamente per lui i tempi sono alti rispetto a ieri, la classifica combinata quindi non subisce cambiamenti.

La classifica

