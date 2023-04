Moto3 Austin: Prove 2 a Sasaki, tris italiano nei primi 10

Stavolta ci pensa Ayumu Sasaki. È lui il migliore della seconda sessione Moto3 ed anche della classifica combinata del venerdì ad Austin. Buone notizie dai ragazzi italiani: si fanno vedere infatti Romano Fenati, Matteo Bertelle e Stefano Nepa tra i primi 10 di questa sessione. Nella Q2 provvisoria, oltre a loro, rientra anche Riccardo Rossi. Valori confermati anche domani? Vediamo intanto i tempi e la cronaca di questa seconda ed ultima sessione di giornata al Circuito delle Americhe.

Moto3 Prove 2

Si riparte da Diogo Moreira in vetta nel primo turno, con Nepa e Fenati unici italiani provvisoriamente nei primi 14. Ma è ancora tutto da definire, oltre a questo ci sono anche le Prove 3 per definire la Q2, salvo maltempo. Non iniziano bene intanto né Moreira né Andrea Migno, scivolati rispettivamente alle curve 11 e 12. Compare dopo pochi minuti anche la bandiera da pioggia, non sembra un segnale incoraggiante ma non influisce sulla sessione. A referto un incidente anche per José Antonio Rueda, stavolta però è un violento highside. Il rookie Moto3 spagnolo rimane a terra dolorante per qualche istante, prima di rialzarsi: seguirà una visita di controllo al Centro Medico. Alla fine è Ayumu Sasaki il migliore del turno e della giornata.

