Moto3 Austin, Prove 1: comanda Moreira, Nepa in top 10

Ad Austin la Moto3 inizia nel segno di Diogo Moreira. Il giovane brasiliano è reduce da due podi in due GP, non c’è due senza tre? Certamente è presto per dirlo, ma al momento Moreira si fa notare con il tempo di riferimento nelle prime prove ad Austin. Stefano Nepa è il miglior italiano e chiude la classifica dei 10, con Romano Fenati a soli 39 millesimi dal connazionale di MTA. Tempi e cronaca della prima sessione del GP delle Americhe.

MotoGP GP Austin, tutti gli orari TV e streaming

Moto3 Prove 1

Il record assoluto, 2:14.6440 stampato da Aron Canet, tiene dal 2017: è il momento di riscriverlo? Vedremo se nel weekend i ragazzi della classe minore riusciranno a fare meglio. Ai nastri di partenza ritroviamo Andrea Migno in CIP al posto di Fellon, altra occasione anche per David Almansa in PrustelGP per Kelso. Un cielo nuvoloso accoglie la Moto3 per l’inizio del fine settimana texano, tutti in pista per approfittare al massimo del tempo a disposizione per iniziare a preparare il GP. Vedremo se questa trasferta favorirà il passo avanti ad esempio di Fenati, tutt’ora unico italiano vincente e per ben due volte nella categoria minore sul tracciato di Austin. Attenzione anche a Nepa, ancora convalescente ma migliore italiano nella generale: un ottimo inizio, ma certo bisogna continuare e si cercano ulteriori conferme. Il primo incidentato del weekend, ed unico del turno, è Suzuki, a terra alla curva 11 senza conseguenze. Chi comanda alla fine è Diogo Moreira, che piazza la zampata risolutiva proprio alla bandiera a scacchi.

La classifica

Foto: motogp.com