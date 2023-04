MotoGP Austin quando parte la Sprint? Orari dirette TV e streaming

La MotoGP scalda i motori ed entra nel vivo con la terza tappa che si corre ad Austin, in Texas. Il circuito delle Americhe è lunghissimo, spettacolare e pieno di insidie: lo spettacolo è assicurato, nonostante sia assente per infortunio Marc Marquez, che negli ultimi anni qui ha fatto la differenza. La prima giornata di prove è stata l’antipasto dello show, proponendo anche parecchie sorprese. Marco Bezzecchi, nella foto d’apertura, non è riuscito a qualificarsi per la Q2 e dovrà passare dal ripescaggio Q1 che promuove solo i due più veloci. Una trappola in più sul cammino del leader del Mondiale. Qui cronaca e tempi del venerdi.

La Sprint anche in “chiaro”

Il programma del sabato da quest’anno è particolarmente elettrizzante, perchè oltre alla qualifica, assisteremo alla terza sfida Sprint della storia della top class. Come in precedenza, la gara di 12 giri sarà visibile anche sulla TV in chiaro, cioè per chi non è abbonato a Sky Sport. La pay tv offrirà, come sempre, tutto il resto del programma, qualifiche incluse. Gli orari e la programmazione sono indicati qui sotto. Il GP è visibile anche in streaming su Now TV e sulla piattaforma ufficiale del Mondiale, cioè MotoGP.com (commento in inglese).

Sabato 15 aprile

15:40-16:10 Moto3 Prove Libere 3

16:25-16:55 Moto2 Prove Libere 3

17:10-17:40 MotoGP Prove Libere 3

17:50-18:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

19:50-20:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

20:45-21:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

22:00 MotoGP Sprint

Domenica 16 aprile

16:45-16:55 MotoGP Warm Up

18:00 Moto3 Gara

19:15 Moto2 Gara

21:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 15 aprile (diretta)

17:50-18:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

19:50-20:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

20:45-21:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

22:00 MotoGP Sprint

Domenica 16 aprile (differita)

20:15 Moto3 Gara

21:20 Moto2 Gara

23:15 MotoGP Gara

Foto: Team VR46 Mooney