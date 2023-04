Show, USA e giovani: il piano di Dan Rossomondo per la MotoGP

Il Gran Premio delle Americhe a Austin rappresenta l’occasione per conoscere meglio Dan Rossomondo, il nuovo chief commercial officer ingaggiato da Dorna Sports. Ha accumulato una grande esperienza in NBA e il suo patrimonio di conoscenze dovrebbe favorire una crescita della MotoGP.

Carmelo Ezpeleta ha più volte indicato nella F1 il modello da seguire e spera che il manager americano porti delle novità in grado di valorizzare meglio il prodotto MotoGP a livello commerciale. Sicuramente in Formula 1 si sono dimostrati più bravi a vendere il proprio campionato e Dorna Sports si attende un netto miglioramento a breve-medio termine.

MotoGP, Dan Rossomondo spiega i suoi progetti

Rossomondo nella conferenza stampa al COTA di Austin ha spiegato che il suo primo obiettivo è quello di allestire un team commerciale molto forte, partendo dalla base che “la MotoGP è uno sport spettacolare“. Ha ammesso che in una prima fase dovrà imparare da Carmelo e Carlos Ezpeleta “per capire come funziona Dorna e in generale questo sport“.

Il nuovo CCO ha anche svelato alcuni punti del suo progetto, ammettendo di voler prendere spunto dalla NBA: “Quando si va a una partita di NBA, rispetto ai 48 minuti di match effettivo ci sono due 2 ore e mezza di show. Bisogna intrattenere e far divertire i fan prima e dopo l’evento. L’evento fa parte di uno show più grande. Sarà fondamentale anche pianificare una strategia per aumentare la popolarità della MotoGP negli Stati Uniti, un mercato chiave. Contestualmente, è necessario coinvolgere le nuove generazioni“.

Novità anche per la Superbike?

Rossomondo spera di aiutare la MotoGP ad avere un grosso upgrade e non dimentica neppure il Mondiale Superbike: “È importante convincersi che questo sia lo sport più bello, lo show più grande. È necessario comunicarlo, senza scordare la Superbike“.

Come tutti sanno, anche il WorldSBK viene gestito da Dorna Sports. Di conseguenza, il manager statunitense elaborerà delle strategie di marketing anche per il campionato delle derivate di serie, che negli ultimi anni sta regalando delle bellissime battaglie e che merita di essere valorizzato meglio.

Foto: MotoGP.com