MotoGP, inizia una nuova era? Dorna ingaggia Dan Rossomondo dalla NBA

La MotoGP non guarda solo alla F1. Oggi è stato annunciato l’ingaggio di Daniel Rossomondo come nuovo Chief Commercial Officer. Il manager americano in precedenza ricopriva il ruolo di Senior Vice President of Global Partnerships and Media della NBA.

Dorna Sports sta cercando di attingere idee e figure professionali da altre realtà sportive per favorire la crescita del Motomondiale. Il CEO Carmelo Ezpeleta e suoi collaboratori stanno cercando di aumentare l’interesse verso uno sport che probabilmente non viene valorizzato a sufficienza.

Dan Rossomondo in MotoGP: chi è l’ex NBA

Rossomondo si è laureato alla Georgetown University e ha conseguito un Master in Business Administration presso la New York University. La sua carriera lavorativa è iniziata nelle vendite pubblicitarie al Madison Square Garden e successivamente ha collaborato con IMG, Time Warner Global Media Group e National Basketball Association.

In NBA si è occupato di sviluppare differenti linee di business, sia sul piano nazionale che internazionale. La lega è cresciuta anche grazie al suo lavoro in termini di sponsorizzazioni, media, attrazioni globali, licenze e vendita al dettaglio. La sua esperienza e il suo bagaglio di competenze rappresentano una grande risorsa per Dorna Sports. Ora come CCO si occuperà dei diritti dei media, delle partnership commerciali globali e dei team di business digitale.

La soddisfazione di Carmelo Ezpeleta

Ezpeleta è molto contento del colpo messo a segno ingaggiando una figura proveniente dalla NBA: “Siamo felici di dargli il benvenuto, Dan fa parte di una nuova era. La MotoGP è una proprietà globale e il suo arrivo ci rende ancora più globali. Lui porta una nuova prospettiva e ci aiuta ad avere un team esperto e variegato che possa rendere questo sport più grande e migliore possibile. La visione di Dan sul futuro commerciale della MotoGP si adatta perfettamente al nostro punto di vista. Siamo entusiasti di cominciare questo nuovo capitolo“.

Lo stesso Rossomondo è molto motivato per la nuova esperienza lavorativa come direttore commerciale della MotoGP: “Oggi la MotoGP è perfettamente posizionata per coltivare la sua attuale base di fan e per attirare nuovo pubblico, con incredibili possibilità di spingere i confini e cogliere nuove opportunità. Quando ho incontrato Carmelo, Enrique e Carlos le nostre opinioni sullo sport e sul business si sono rapidamente allineate. Sono davvero entusiasta di questo ruolo“.

Venerdì 14 aprile ad Austin, sede del prossimo Gran Premio delle Americhe, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo CCO. Sarà interessante conoscere nel dettaglio le sue idee per la crescita del Motomondiale.

