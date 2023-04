È una lotta serrata, alla fine emerge Jorge Martin. È lui infine il migliore del venerdì ad Austin, come dimostra il miglior crono in classifica MotoGP combinata. Seconda posizione per Francesco Bagnaia, attenzione però ad Alex Rins, che piazza la sua Honda LCR in terza posizione! Decisamente da tenere d’occhio, ma non solo lui, con una top ten piuttosto variegata in questo secondo e determinante turno di prove ad Austin. Tempi e cronaca della sessione.

MotoGP GP Austin, tutti gli orari TV e streaming

MotoGP Prove 2

Si riparte dal guizzo di Luca Marini nelle Prove 1 della mattinata texana. La pista è asciutta, le gocce di pioggia comparse nei turni precedenti si sono fermate. Iniziano quindi da subito a vedersi alcuni cambi, su tutti uno scatenato Miguel Oliveira che lancia la sua Aprilia a tutto gas. Sembra in grado di portarsi al comando della classifica MotoGP provvisoria, ma perde qualcosa negli ultimi settori ed è “solo” 3°. Un super inizio che si blocca però poco dopo con una scivolata alla curva 2, senza conseguenze. Poco dopo rischiano grosso sia Fabio Quartararo che Alex Marquez, ma sono solo scossoni ed entrambi continuano senza problemi. A referto il guizzo di Jorge Martin che vola al comando, non è un buon turno per Oliveira, che mette a referto un secondo incidente alla curva 12. Cade anche Augusto Fernandez, ma attenzione a Joan Mir, che nel quarto d’ora finale mette il turbo e si piazza in testa! Non è l’unico, in tanti infatti cercano il giro utile e la classifica viene stravolta. Incidenti finali per Stefan Bradl, Johann Zarco e Joan Mir (per aver colpito la moto del francese già a terra), in vetta alla fine c’è Jorge Martin, mentre a Maverick Vinales serve soccorso per la benzina finita.

I settori

Prove 2/MotoGP combinata

Foto: motogp.com