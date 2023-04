MotoGP Austin, Prove 1: e alla fine arriva Luca Marini

Un inizio frizzante per la MotoGP, ma alla fine emerge una Ducati. È una sessione davvero combattuta tra i ragazzi di tutte le case, in aperta contesa per le zone alte della classifica del primo turno ad Austin. La bandiera a scacchi però ci dice che la prima posizione è di Luca Marini, che riesce ad avere la meglio in primis su un Fabio Quartararo in bella evidenza, con il connazionale Johann Zarco subito a ruota. Tre incidenti a referto in questa sessione, uno di questi per l’attuale leader iridato Marco Bezzecchi. Tempi e cronaca della prima sessione MotoGP del GP delle Americhe.

Ritorni, assenti, sostituti

Miguel Oliveira ha ricevuto l’idoneità per quanto riguarda il ritorno in pista. Il pilota RNF Aprilia è stato poi ben chiaro riguardo a Marc Marquez: “Abbiamo parlato subito dopo l’incidente. È venuto al Centro Medico, mi ha spiegato tutto e si è scusato, quindi per me il discorso è chiuso.” Il #93 però sta ancora recuperando, stesso discorso per Enea Bastianini, vincitore 2022 e quest’anno assente per infortunio. Al loro posto però ci sono i due collaudatori, ovvero Stefan Bradl e Michele Pirro. Lieto ritorno anche al posto di Pol Espargaro, che ha davanti un lungo recupero. C’è Jonas Folger in GASGAS Tech3, un ritorno in MotoGP per la prima volta dal 2017, una storia interrotta prematuramente per problemi di salute.

MotoGP Prove 1

Non inizia bene il GP di Jonas Folger, subito fermato dalla segnalazione di bandiera nera con pallino arancione. Anzi è proprio un inizio difficile per la squadra di Poncharal, visto che poco dopo Augusto Fernandez è protagonista di una scivolata, pur senza conseguenze. Al comando intanto si piazzano le Ducati di Marquez e Martin, con Quartararo a ruota, un trio in seguito diviso dall’arrivo di Rins, Zarco, Bagnaia, il rientrante Oliveira e via via tutti gli altri. Il secondo incidentato della MotoGP, dopo l’unico esordiente, è Jack Miller, scivolato alla curva 12 ma subito ripartito. Nel quarto d’ora finale si fa vedere l’iridato MotoGP 2021, che porta la sua Yamaha al comando sulle Rosse di Marquez e Bagnaia. Bisogna però attendere l’assalto finale con gomme nuove per avere la classifica definitiva e si fa vedere anche chi è rimasto “in ombra”: Vinales infatti vola in testa a pochi minuti dalla fine, passo avanti anche di Rins 2°, arrivano segnali anche da Marini, mentre Bezzecchi finisce prematuramente con una caduta alla curva 12. Davanti è lotta serrata fino alla bandiera a scacchi, quando ha la meglio Luca Marini su Fabio Quartararo e le Rosse Johann Zarco ed Alex Marquez

La classifica

